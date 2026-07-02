Ulkomaat
2.7.2026 06:07 ・ Päivitetty: 2.7.2026 06:07
Arvio: Jo kaksi miljoonaa Venäjän ja Ukrainan sotilasta on kuollut tai vammautunut
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut yhteensä yli kaksi miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS-ajatushautomon raportti. Valtaosa tappioista on tullut venäläisille.
Arviolta 400 000 -450 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon laskelmien mukaan noin 1,4 miljoonaa.
Ukrainalta on kaatunut arvion mukaan 125 000 - 150 000 sotilasta, ja kokonaisuhrimäärä haavoittuneet ja kadonneet mukaan lukien on noin 525 000 - 625 000.
AMERIKKALAISTEN arvion mukaan venäläisiä olisi pelkästään vuoden 2022 jälkeisissä taisteluissa kuollut neljä kertaa enemmän, kuin mitä Yhdysvallat on menettänyt kaikissa vuoden 1945 jälkeisissä sodissaan.
Ukrainassahan Venäjä on sotinut vuodesta 2014 asti, eivätkä sen ajan venäläisluvut ole mukana laskelmissa.
Laitos arvioi myös, että kuolleiden sotilasuhrien suhde tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut 8:1 Ukrainan hyväksi.
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