Brittitiedustelu: Iranin antama tuki Venäjälle kasvanee lähikuukausina

Iranista on tullut yksi Venäjän suurimmista sotilaallisista tukijoista, Britannian sotilastiedustelu kertoo päivittäisessä tiedusteluraportissaan Twitterissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raportin mukaan Iranin Venäjälle antama tuki tulee todennäköisesti kasvamaan lähikuukausina. Venäjä yrittää hankkia lisää aseita, kuten satoja ballistisia ohjuksia, brittitiedustelu arvioi.

Sotilastiedustelun mukaan on myös todennäköistä, että Venäjä tarjoaa Iranille vastineeksi sotilaallista ja teknistä tukea ennennäkemättömällä tasolla, mikä muuttaa maiden puolustussuhdetta.

Jos Venäjä onnistuu tuomaan suuren määrän iranilaisia ballistisia ohjuksia käyttöönsä, se todennäköisesti käyttää niitä jatkaakseen ja laajentaakseen iskujaan Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, tiedustelu arvioi.

YHDYSVALTALAISVIRANOMAISET ovat myös arvioineet, että Venäjä tarjoaa Iranille ennennäkemättömän tason sotilaallista ja teknistä tukea, uutisoi NBC perjantaina.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon virkamiesten mukaan Venäjä saattaa toimittaa Iranille kehittynyttä sotakalustoa, kuten helikoptereita ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

Valkoinen talo on aikaisemmin sanonut uskovansa, että Iranista oli toimitettu drooneja Venäjän käytettäväksi Ukrainassa. Kahden maan välinen suhde on muuttumassa ”täysimittaiseksi puolustuskumppanuudeksi”, virkamiehet sanovat NBC:n mukaan.

Venäjän apulaispuolustusministeri Alexander Fomin tapasi Iranin asevoimien pääesikunnan päällikön Mohammad Bagherin Teheranissa viikko sitten, arvioi puolestaan yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) perjantaisessa tilannekatsauksessaan.

Tapaamisessa oli ajatushautomon mukaan todennäköisesti tarkoitus keskustella iranilaisten droonien myymisestä Venäjälle, jotta se voisi käyttää niitä hyökkäyksessään Ukrainaan.

ISW on aikaisemmin kertonut, että Venäjän olevan yhä riippuvaisempi Iranin valmistamista asejärjestelmistä, koska sen korkean tarkkuuden asejärjestelmien varasto on ehtynyt.