Brittitiedustelu: Tulevina tunteina erityisesti kansalliskaartin uskollisuus on avainasemassa

Raportissa todetaan, että tulevina tunteina Venäjän turvallisuusjoukkojen ja erityisesti kansalliskaartin uskollisuus on avainasemassa kriisin etenemisessä.

Jevgeni Prigozhinin johtaman Wagner-ryhmän kapina on brittitiedustelun mukaan viime aikojen merkittävin haaste Venäjän valtiolle. Näin haaste olisi suurempi kuin Ukrainan armeijan sotatoimet Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla.

VENÄJÄN sotilashelikopterien kerrotaan tänään iltapäivällä tulittaneen Wagner-palkkasotilasryhmän saattuetta.

Asiasta kertoi Reutersin mukaan paikalla ollut silminnäkijä. Reutersin mukaan kapinaan ryhtyneiden Wagner-palkkasotureiden saattue oli jo edennyt jo tien puoliväliin kohti pääkaupunkia Moskovaa.

Väitettä ei ole voitu vahvistaa muista riippumattomista lähteistä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2023.

