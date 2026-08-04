Ceutan siirtolaistilannetta puidaan EU:n sisäministerien kokouksessa

EU:n sisäministerit kokoustavat tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniätuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan Ceutaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista ja laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokosta Ceutaan, joka on Espanjan itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri.

Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan viikolla saapuneista siirtolaisista oli alueella.

Espanjan ja Marokon viranomaiset ovat antaneet hyvin erilaisia arvioita siitä, kuinka moni ihminen kuoli pyrkiessään Ceutaan. Marokon sisäministeriö on sanonut 11 ihmisen kuolleen, kun taas Espanjan hallinnon edustaja Ceutassa sanoi, että kuolleita olisi yli 70.

CEUTAN tapahtumat herättivät heti epäilyksiä siitä, että Marokko olisi masinoinut siirtolaisten äkillisen saapumisen rajalle. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnideqin läpi ilman isompia esteitä tarkastuspisteillä.

Ihmisoikeusjärjestö ONDH:n edustajan mukaan turvatoimia kaupungin keskustassa oli vähennetty tavanomaisesta ja poliisin vahvistukset vitkastelivat saapumisessaan paikalle.

Toistaiseksi todisteita ei ole siitä, että Marokon valtion korkeilla tasoilla olisi tehty päätöstä asiasta. Monet katsovat Marokon vähintään katsoneen toimintaa sormiensa läpi.

- Meillä on tarpeeksi todisteita sen puolesta, että Marokon hallinto oli osallisena tässä kriisissä, kertoi AFP:lle International Crisis Group -järjestön Pohjois-Afrikan aluejohtaja Riccardo Fabiani.

Marokkoa kuolemista syyttää Juan Jesus Vivas, Ceutan pitkäaikainen konservatiivijohtaja

- Tämä oli hirmuteko, Vivas sanoi Guardianin mukaan.

CEUTAN tilanteen ja tiistain kokouksen vuoksi EU:n siirtolaispolitiikka on sotkeutunut Espanjan ja Marokon kahdenvälisiin suhteisiin, joilla on pitkä ja jännitteinen historia.

Marokko ei tunnusta rannikollaan sijaitsevia Ceutaa ja Melillaa osaksi Espanjaa, vaikka ne ovatkin olleet osa Espanjaa jo vuosisatoja ennen nykyisen Marokon valtion itsenäisyyttä. Aluevaatimusten ohella maiden suhteiden jännitteet liittyvät Länsi-Saharan konfliktiin.

Ceutan kriisin ajankohta herätti epäilyksiä, sillä Espanjan pääministeri Pedro Sanczhez oli hieman aiemmin vieraillut Algeriassa ensimmäistä kertaa vuosiin ja lämmittänyt suhteitaan maahan, jota Marokko pitää alueellisena vastustajanaan.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.11.