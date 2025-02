Demokraatti 130 vuotta – yhä arvopohjaisen optimismin asialla, mölymystöä haastaen

Demokraatti täyttää tällä viikolla pyöreitä vuosia. Edeltäjämme, Työmies-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 2.3. 1895, vähän ennen tsaarin ensimmäisen sortokauden alkua. Petri Korhonen Demokraatti

Demokraatin ja sen edeltäjien 130-vuotiselle taipaleelle mahtuu valtava määrä historian käännekohtia ja lukijoihin vaikuttaneita päättäjiä: valtaansa kangistuneita hallitsijoita, kiilusilmäisiä vallankumousjohtajia, suomettumisen kätilöitä ja oman aikansa trumputin-kaistapäitä.

Todennäköisesti maailmanhistorian muutosten merkitys avautui tapahtumissa mukana olleille vasta paljon myöhemmin. Harvoin silminnäkijäkään tajuaa, että juuri nyt murretaan jotain vanhaa.

TIEDOSTAMINEN on lisäksi liian usein ollut harvalukuisen eliitin ja kapinajohtajien etuoikeus.

Vaikka kadulla olisi käynnissä vallankumous, tavallisten ihmisten on siitä huolimatta ruokittava perheensä ja elettävä omaa arkeaan.

Jonkun on pyyhittävä lasten räkäiset nenät, vietävä roskat pihan perälle ja paikattava vuotava katto, sillä välin kun narsistiset influensserit ja agitaattorit yllyttävät seuraajiaan barrikadeille identiteettisotiensa nimissä.

Tämä ei tarkoita, etteikö tavallinen tolkun kansalainen tekisi vuorollaan osansa maailman parantamiseksi, päinvastoin. Lukijamme ainakin tekivät.

HE OLIVAT NIITÄ, jotka seisoivat sitkeästi yleislakossa vastustamassa tsaarin sortoa, vaativat reilumpia työoloja tai tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia kaikille säädyille. He lähtivät rajalle pysäyttämään ahneen suurvallan hyökkäystä. He rakensivat uudelleen jonkun muun rikkoman kotimaan.

He tiesivät, että heikompia pitää aina puolustaa. Aina on myös osattava panna kotimaiset riidat hetkeksi sivuun, kun olemassaoloamme vaarantaa joku isompi yhteinen uhka.

Samat ihmiset myös arvostivat sydämen sivistystä, oppimista ja lukemista, joka suojelee heitä populistijohtajien vedätyksiltä. Tällaisille ihmisille teimme lehteä vuonna 1895 ja teemme yhä.

Linjanamme on arvopohjainen optimismi.

Halu turvata ja varmistaa tavallisten ihmisten oikeudenmukainen elämä, samalla parempaa huomista rakentaen on ollut keskeisiä tavoitteita niin Demokraatin kuin Työmiehenkin julkaisemisessa.

MONI LUKIJAMME on tänä talvena kertonut alkaneensa vähentää uutisvirran seuraamista, koska maailma näyttää olevan vaarojen karikko.

Vallastaan juopuneet yksinvaltiaat sanelevat maiden kohtaloita ja piirtelevät rajoja uusiksi. Epäoikeudenmukaisesti osuvat talousleikkaukset karsivat hyvän elämän edellytyksiä ja tekevät reikiä yhdessä kutomaamme yhteiskunnan turvaverkkoon.

Näihin uhkiin ei ole helppoja ja mustavalkoisia vastalääkkeitä, mutta jo 130 vuoden ajan olemme Suomessakin aina lopulta löytäneet selviytymiskeinot ja voiton avaimet. Yhteistyöllä, rohkeasti omista arvoistamme kiinni pitäen, tulevaisuuteen uskoen.

Demokraatissa linjanamme on arvopohjainen optimismi, ja sitä lupaamme teille lukijoillemme edistää. Itsekriittisesti ja perinteisen journalismin keinoin.

Juhlalehtemme printtinumero ilmestyi torstaina 27.2. 2025.