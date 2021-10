Dimitri Qvintus SDP:n piirijohtajaksi – ”FSD:llä on erittäin paljon annettavaa”

Usean SDP:n pääministerin ja ministerin avustajana viime vuosina toiminut Dimitri Qvintus valittiin SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtajaksi viikonloppuna. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tämä on tärkeä luottamustehtävä ja sain sen hoitamiseen vahvan mandaatin. Ilolla ja kiitollisuudella otan puheenjohtajuuden vastaan, hän sanoo.

Qvintus valittiin piirin puheenjohtajaksi lukemin 40-8.

Qvintus toteaa SDP:n ruotsinkielisen piirin olevan erilainen ja erityinen, sillä se kattaa koko ruotsia puhuvan Suomen – Uudenmaan, Turunmaan ja koko ruotsinkielisen Pohjanmaan.

Vastavalittu piirijohtaja Qvintus toteaa, että seuraavan reilun parin vuoden aikana käydään kolmet vaalit, aluevaalit, eduskuntavaalit sekä presidentinvaalit.

– Ruotsinkielisen piirin tärkein tehtävä on se, että SDP ja sosialidemokraatit näkyvät ruotsia puhuvien suomalaisten arjessa. Niiden asioiden toteuttamisessa, jotka ovat tärkeitä ruotsia puhuvalle Suomelle, SDP on se poliittinen voima, joka historiallisesti, tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa pitää huolen siitä, että asioita saadaan hoidettua hyvällä tavalla.

Qvintus toteaa, että FSD eli SDP:n ruotsinkielinen piiri on myös puolueen ikkuna pohjoismaiseen yhteistyöhön.

– Näen, että FSD:llä on erittäin paljon annettavaa. On nimittäin niin, että aika usein suomalaiset kysymykset ovat historiassa saaneet pohjoismaisen vastauksen. Näin on myös varmasti tulevaisuudessa.

– Odotan tietysti myös innolla sitä, että yhdessä muiden piirien puheenjohtajien kanssa pääsen tekemään yhteistyötä puolueen puheenjohtajan ja puolueen johdon kanssa sekä tukemaan heidän työtään. Se on tärkeä ulottuvuus tässä tehtävässä.

Kiinnostaako Qvintusta itseään eduskuntavaaliehdokkuus?

– En ole vielä ehtinyt ajatella asiaa. Nyt haluan keskittyä uuteen luottamustehtävään.