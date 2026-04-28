Droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen kohdennetaan yli 40 miljoonaa euroa

Rajavartiolaitos ja poliisi ovat saamassa lisätalousarviosta kymmeniä miljoonia euroja droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen. Asiasta kertoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotteessa. Lisätalousarvioneuvottelut pidetään toukokuun lopussa.

Rantasen mukaan Rajavartiolaitokselle kohdennetaan 44 miljoonaa euroa. Hankinnat tehostavat droonien havaitsemista, tunnistamista, torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa kattava vastadroonijärjestelmä, joka koostuu kiinteästä valvonta- ja vaikuttamisjärjestelmästä itärajalla ja rannikolla sekä liikkuvasta valtakunnallisesta torjuntakyvystä.

Lisäksi poliisi on saamassa noin 6 miljoonan euron rahoituksen teknisiin kyvykkyyksiin, joilla muun muassa parannetaan miehittämättömien ilma-alusten havaitsemista ja paikantamista.

Hallitus sopi asiasta viime viikolla kehysriihessä.