28.4.2026 10:51 ・ Päivitetty: 28.4.2026 10:51

Droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen kohdennetaan yli 40 miljoonaa euroa

Anna-Liisa Blomberg

Rajavartiolaitos ja poliisi ovat saamassa lisätalousarviosta kymmeniä miljoonia euroja droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen. Asiasta kertoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotteessa. Lisätalousarvioneuvottelut pidetään toukokuun lopussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rantasen mukaan Rajavartiolaitokselle kohdennetaan 44 miljoonaa euroa. Hankinnat tehostavat droonien havaitsemista, tunnistamista, torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa kattava vastadroonijärjestelmä, joka koostuu kiinteästä valvonta- ja vaikuttamisjärjestelmästä itärajalla ja rannikolla sekä liikkuvasta valtakunnallisesta torjuntakyvystä.

Lisäksi poliisi on saamassa noin 6 miljoonan euron rahoituksen teknisiin kyvykkyyksiin, joilla muun muassa parannetaan miehittämättömien ilma-alusten havaitsemista ja paikantamista.

Hallitus sopi asiasta viime viikolla kehysriihessä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

