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Ulkomaat

20.7.2026 18:31 ・ Päivitetty: 20.7.2026 18:41

Ed Miliband nousee Britannian ulkoministeriksi

AFP / LEHTIKUVA

Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimittänyt maan ulkoministeriksi Ed Milibandin. Miliband korvaa tehtävässä Yvette Cooperin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Entisen pääministerin Keir Starmerin aikakaudella energiaministerinä toiminut Miliband toimi työväenpuolueen puheenjohtajana vuosina 2010-2015.

Britannian sisäministerinä puolestaan jatkaa Shabana Mahmood.

Lisäksi Burnham on nimittänyt maan valtionvarainministeriksi John Healeyn.

Healey toimi aiemmin Britannian puolustusministerinä, kunnes hän ilmoitti erostaan kesäkuussa. Healey syytti erokirjeessään Starmeria siitä, ettei tämä ole pystynyt saamaan puolustukseen riittävästi rahoitusta.

Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua.

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