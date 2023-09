Eduskunnassa puhutaan nyt rasismista – Nasima Razmyar: ”Perussuomalaiset on jo aloittanut tiedonannon sisällön mitätöimisen”

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar piti demarien ryhmäpuheenvuoron valtioneuvoston tiedonannosta rasismista. Rane Aunimo Demokraatti

Heti pääministeri Petteri Orpon (kok.) puheen jälkeen oppositioryhmät tiedottivat esittävänsä epäluottamusta hallitukselle.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää epäluottamusta hallitukselle, vihreä eduskuntaryhmä epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä epäluottamusta elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps.).

– Orpon hallitus ja sen rasismista kiinni jääneet ministerit ovat jättäneet avoimeksi, ovatko he todella irtisanoutuneet rasistisista teksteistä ja sanoista. Anteeksi on pyydetty vasta pakon edessä, tasavallan presidentinkin puututtua keskusteluun. Heti perään on myös sanottu, ettei mitään pahoiteltavaa ole. Ei ihme, että jopa hallituksen omat ministerit ovat epäilleet näiden anteeksipyyntöjen aitoutta, Razmyar sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa on hyvä, että tiedonanto on tehty ja että se esittää myös toimenpiteitä.

– Sen sijaan tapa, jolla tiedoksiantoon päädyttiin, ei anna mairittelevaa kuvaa hallituksesta ja rasismista irtisanoutumisen vilpittömyydestä.

RAZMYAR kysyi puheessaan muun muassa, miten voidaan luottaa hallituksen vilpittömyyteen rasisminvastaisessa työssä, kun sen ensimmäinen syksy alkaa viime tinkaan parsitulla pelastusoperaatiolla, joka peittää alleen perimmäisen kysymyksen.

– Se kysymys on, mitä ajattelee hallitus ja erityisesti perussuomalainen puolue tasa-arvosta, jakamattomasta ihmisarvosta ja rasismista. Jokaisella suomalaisella on oikeus saada varmuus siitä, että perussuomalaisten ministerien puheet ja tekstit eivät enää edusta heidän arvomaailmaansa ja että he kohtelevat kaikkia ihmisiä kunnioittavasti.

Razmyarin mukaan kyse ei ole siitä, tekeekö ihmiset virheitä vaan siitä, ottavatko he opiksi.

– Ajattele Suomeen muuttanutta kunnianhimoista ihmistä, joka etsii töitä rakentaakseen tänne hyvän elämän. Tai vanhempaa, joka lähettää tummaihoisen lapsensa ulos, ensin opettaen mitä hänen tulee tehdä, jos joku haukkuu tai käyttäytyy aggressiivisesti. Mietin, miltä täällä asuvasta tummaihoisesta varusmiehestä tuntuu noustessaan junaan kohti prikaatia.

– Kaikilla niillä ihmisillä, joista perussuomalaiset ministerit – joiden tulisi olla roolimalleja ja vahvistaa yhteiskunnan luottamusta – ovat käyttäneet kieltä, joka leimaa ja solvaa, on oikeus kuulla, ettei hallitus enää missään tilanteessa hyväksy tuollaisia puheita.

RAZMYAR sanoikin pelkäävänsä, että tiedonanto on liian vähän ja liian myöhään.

– Etenkin kun hallituspuolue perussuomalaiset on jo aloittanut tiedonannon sisällön mitätöimisen.

SDP:n eduskuntaryhmä esittää eduskunnan hyväksyttäväksi epäluottamuslause-ehdotuksen:

”Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole pystynyt riittävällä tavalla osoittamaan irtisanoutuneensa rasismista ja toimivansa päättäväisesti sen torjumiseksi. Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”