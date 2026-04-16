Politiikka
16.4.2026 13:10 ・ Päivitetty: 16.4.2026 13:10
Eduskunta sai käsittelyynsä esityksen hyvinvointialueiden rahoituksen muutoksista
Hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoitusmallin kolmannen vaiheen muutoksista lähti torstaina eduskuntaan.
Suurimmat lausuntokierroksen jälkeiset muutokset koskevat kahden vuoden pitkäaikaisdiagnoosien huomioon ottamista, säästökompensaation poistoa sekä rahoituksen kehitystä tasaavaa niin kutsuttua perälautamallia, valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa.
Esityksessä ehdotetaan tasausta, jolla turvattaisiin vuosittain rahoituksen vähimmäistaso alueille, joilla rahoitus muutoin vähenisi. Esityksellä pyritään vähentämään alueiden eriytymistä sekä hillitsemään kustannusten kasvua.
- Säästötoimista huolimatta hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa ensi vuonna koko maassa usealla sadalla miljoonalla eurolla, eikä yhdenkään alueen rahoitus pienene, sanoo tiedotteessa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.).
Ehdotus pitkäaikaisdiagnoosien huomioon ottamisesta kahden vuoden tietojen perusteella rahoitusta vakauttavana tekijänä sai lausuntokierroksella laajaa kannatusta, mutta myöhempien vaikutusarvioiden perusteella ehdotus ei vakauttanut rahoitusta, vaan edelleen heijasteli voimakkaasti eri alueiden tietopohjan laadussa olevaa vaihtelua.
Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.
