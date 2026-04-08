Kotimaa
8.4.2026 11:58 ・ Päivitetty: 8.4.2026 12:04
Eduskuntatalon pylväiden sotkemisesta nostettiin syytteet
Syyttäjä on nostanut Helsingin käräjäoikeudessa syytteet Eduskuntatalon pylväiden sotkemisesta, kertoi Syyttäjälaitos keskiviikkona. Neljää Suomen kansalaista ja kuutta Ruotsin kansalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta.
Suomen Elokapinan ja ruotsalaisen Återställ Våtmarkerin mielenosoittajat suihkuttivat Eduskuntatalon pylväitä punaisella värillä toissa vuoden syyskuussa vastalauseena turpeen noston jatkumiselle.
Poliisin mukaan yhdeksän ihmistä ruiskutti jauhesammuttimilla väriainetta rakennuksen kahdeksaan keskimmäiseen pylvääseen. Ainetta roiskui myös portaikkoon ja muualle rakenteisiin.
Väriainetta puhdistettiin useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.