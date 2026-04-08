8.4.2026 11:58 ・ Päivitetty: 8.4.2026 12:04

Eduskuntatalon pylväiden sotkemisesta nostettiin syytteet

Poliisi keskusteli mielenosoittajan kanssa eduskuntatalon töhrimisen jälkeen 25. syyskuuta 2024.

Syyttäjä on nostanut Helsingin käräjäoikeudessa syytteet Eduskuntatalon pylväiden sotkemisesta, kertoi Syyttäjälaitos keskiviikkona. Neljää Suomen kansalaista ja kuutta Ruotsin kansalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta.

Suomen Elokapinan ja ruotsalaisen Återställ Våtmarkerin mielenosoittajat suihkuttivat Eduskuntatalon pylväitä punaisella värillä toissa vuoden syyskuussa vastalauseena turpeen noston jatkumiselle.

Poliisin mukaan yhdeksän ihmistä ruiskutti jauhesammuttimilla väriainetta rakennuksen kahdeksaan keskimmäiseen pylvääseen. Ainetta roiskui myös portaikkoon ja muualle rakenteisiin.

Väriainetta puhdistettiin useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa.

