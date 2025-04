Ensi- ja turvakotien liitto: Vauvaperheet voivat entistä huonommin ja tarvitsevat pikaista apua, jotta lapset eivät joudu välittömään vaaraan

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Ensi- ja turvakotien liittokokous on erityisen huolissaan vauvaperheistä, joilla on vaikea elämäntilanne ja monia isoja haasteita samanaikaisesti. Taloudellinen epävarmuus on yksi eniten ahdistusta aiheuttavista asioista.