4.11.2025 13:52 ・ Päivitetty: 4.11.2025 13:52

Entinen sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen on kuollut

LEHTIKUVA / ARK / MARTTI KAINULAINEN

Entinen sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen (kok.) on kuollut. Joutsenossa vuonna 1941 syntynyt Miettinen oli kuollessaan 84-vuotias.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Miettinen toimi sosiaali- ja terveysministerinä pääministeri Harri Holkerin (kok.) hallituksessa vuosina 1990-1991.

Mikkelin läänin vaalipiiristä tullut Miettinen toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1972-1993. Hän toimi eduskunnassa muun muassa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 1983-1989. Kymen läänin maaherrana Miettinen toimi vuosina 1993-1997.

Miettisen kuolemasta kertoo Eerikkilän urheiluopisto Facebook-sivullaan. Miettinen toimi Eerikkilän palloilusäätiön hallituksessa lähes 40 vuoden ajan ja toimi myös sen puheenjohtajana.

Miettisen kuolemasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

