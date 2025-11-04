Politiikka
4.11.2025 13:52 ・ Päivitetty: 4.11.2025 13:52
Entinen sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen on kuollut
Entinen sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen (kok.) on kuollut. Joutsenossa vuonna 1941 syntynyt Miettinen oli kuollessaan 84-vuotias.
Miettinen toimi sosiaali- ja terveysministerinä pääministeri Harri Holkerin (kok.) hallituksessa vuosina 1990-1991.
Mikkelin läänin vaalipiiristä tullut Miettinen toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1972-1993. Hän toimi eduskunnassa muun muassa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 1983-1989. Kymen läänin maaherrana Miettinen toimi vuosina 1993-1997.
Miettisen kuolemasta kertoo Eerikkilän urheiluopisto Facebook-sivullaan. Miettinen toimi Eerikkilän palloilusäätiön hallituksessa lähes 40 vuoden ajan ja toimi myös sen puheenjohtajana.
Miettisen kuolemasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.