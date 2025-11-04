Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.11.2025 11:56 ・ Päivitetty: 4.11.2025 11:57

Entinen USA:n varapresidentti kuoli – kasvoi sotahaukasta Trump-kriitikoksi

LEHTIKUVA / AFP
Dick Cheney (1941-2025)

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Dick Cheney on kuollut 84-vuotiaana, kertovat useat mediat. Cheney toimi Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin tehokkaana varapresidenttinä vuosina 2001-09.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutiskanava CNN kuvailee Cheneyn olleen Yhdysvaltain modernin ajan vaikutusvaltaisin varapresidentti.

Cheney oli alun perin sotahenkisenä haukkana tunnettu oikean laidan republikaani. Viime vuosina hän joutui eristyksiin omassa puolueessaan, koska hän oli presidentti Donald Trumpin toimien voimakas kriitikko ja ilmaisi edellisvaaleissa tukensa Kamala Harrisille.

Hän oli työskennellyt jo 1970-luvulta alkaen Valkoisessa Talossa ensin Richard Nixonin ja myöhemmin Gerard Fordin hallinnossa. George Bush vanhemman kaudella ensimmäisen Persianlahden sodan aikana hän toimi puolustusministerinä.

BUSH JUNIORIN aikana Cheneytä arvosteltiin voimakkaasti muun muassa terrorismin vastaisen sodan varjolla tehdystä Irakin valtauksesta ja sen virhearvioista. Hän levitti sotaan valmistautuessa aktiivisesti väärää tietoa siitä, että Irakilla olisi hallussaan kiellettyjä joukkotuhoaseita.

Hän sai julkisuutta myös metsästysonnettomuudesta helmikuulta 2006: Cheney ampui vahingossa jahtikaveriaan haulikolla, ja presidentin hallinto yritti peitellä tapahtunutta useiden päivien ajan.

