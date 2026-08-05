Epäilyttäviä tapahtumia Saksassa: Leipzigin lentokentältä löytyi räjähteillä varustettu drooni

Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä sen jälkeen, kun lentoasemalta löytyi maassa ollut drooni. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman läheisyydessä.