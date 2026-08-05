Ulkomaat
5.8.2026 12:56 ・ Päivitetty: 5.8.2026 12:56
Epäilyttäviä tapahtumia Saksassa: Leipzigin lentokentältä löytyi räjähteillä varustettu drooni
Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä sen jälkeen, kun lentoasemalta löytyi maassa ollut drooni. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman läheisyydessä.
Myös Saksan hallitus on vahvistanut rahtikoneen törmäyksen tuntemattoman esineen kanssa. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Sen keulasta löydettiin pieniä vaurioita.
Saksalaislehti Weltin mukaan kuljetusyhtiö DHL on vahvistanut tapauksen ja sen, että kyseessä oli heidän koneensa.
Saksan poliisin mukaan ennen törmäystä lentoasemalta löydetty drooni oli varustettu räjähteillä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla.
Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Bildin mukaan drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
Selkkauksen seurauksena Mallorcalta saapunut matkustajakone sekä useita rahtikoneita jouduttiin ohjaamaan toisille lentoasemille. Liikenne palasi normaaliksi Leipzig-Hallen lentoasemalla varhain keskiviikkoaamuna.
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun epäilyttäviä asioita tapahtuu Leipzigin lentoasemalla. Vuonna 2024 DHL:n rahtikoneeseen tarkoitettu paketti syttyi palamaan lentoaseman alueella. Saksan turvallisuuspalvelu epäili tapauksen liittyneen Venäjään. Venäjä on kieltänyt osallisuutensa tapaukseen.
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