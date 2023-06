Epäluottamuslausetta Junnilalle kannatettiin – ”On käsittämätöntä, että vuonna 2023 joutuu sanomaan tällaisen itsestäänselvyyden tässä salissa ääneen”

Vihreät esitti tänään epäluottamuslausetta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vihreiden puolesta epäluottamuslausetta esitti eduskunnan täysistunnossa tiistaina kansanedustaja Hanna Holopainen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo kannatti Holopaisen tekemää esitystä.

– Radikaalioikeisto nimenomaan pyrkii venyttämään normaaliuden rajoja esittämällä, että kyse olisi huumorista. Kyse on kaksoisviestinnästä. Näin puhuja pyrkii tietoisesti lisäämään äärioikeistolaista ajattelutapaa. Juuri tästä on myös ministeri Junnilan tapauksessa kyse, kun hän on vitsaillut uusnatsien termistöllä ja esiintynyt uusnatsien kanssa samoissa tilaisuuksissa, Honkasalo sanoi eduskunnassa.

– Valtioneuvoston jäsenillä ei tule olla yhteyttä tällaiseen liikehdintään. On käsittämätöntä, että vuonna 2023 joutuu sanomaan tällaisen itsestäänselvyyden tässä salissa ääneen. Meidän tulee vastustaa äärioikeistoa sen kaikissa muodoissa, ei vasta sitten kun kyseessä on kansainvälinen mainehaitta. Kyse on oman demokraattisen järjestelmämme suojelemisesta. Kyse on meidän jokaisen ihmisarvon suojelemisesta, Honkasalo sanoi.

– Meidän ei myöskään tule antaa omissa puheissamme tai toiminnassamme vaaralliselle äärioikeistolaiselle ajattelulle minkäänlaista tilaa. Tämän vuoksi kannatan edustaja Holopaisen tässä keskustelussa aiemmin tehtyä epäluottamusesitystä ministeri Junnilaa kohtaan, hän lausui.

TUORE elinkeinoministeri Junnila (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä.

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, Junnila on kirjoittanut tviitissään.

MUUN muassa Yle on uutisoinut Junnilan puhuneen kesällä 2019 äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tapahtumassa Turussa. Kansallismielisten liittouma on itse kertonut olevansa kansallismielisten ja isänmaallisten henkilöiden yhteistyöjärjestö. Junnila on todennut, että kyseessä oli Turun terrori-iskun muistotilaisuus. ”Kyseessä oli iskun uhrien muistoa kunnioittava tilaisuus, ei mielenosoitus tai poliittinen tapahtuma”, Junnila on todennut. Iltalehti kertoo, että tapahtumassa olisi ollut paikalla myös lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä. Junnila on antanut ymmärtää, ettei hänellä ollut etukäteen ”sen enempää tietoa” tapahtuman osallistujista.

Junnila on sanonut Facebookissa, ettei enää osallistuisi ”vastaavaan tilaisuuteen”. ”Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on”, Junnila itse on kirjoittanut.