Erkki Liikanen vihitään Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi

Helsingin yliopisto järjestää keväällä 2022 neljä promootiota. Perinteiseen tapaan promootioiden yhteydessä myönnetään myös kunniatohtorin arvoja yliopiston korkeimpana tunnustuksena.

Kunniatohtoreiksi vihitään tänä vuonna yhteensä 30 ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa, Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessa. Valtiotieteellinen tiedekunta vihkii viisi kunniatohtoria 20. toukokuuta.

Heidän joukossaan on valtiotieteiden maisteri Erkki Liikanen. Hän toimi Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 2004-2018 ja Liikanen oli ensimmäinen suomalainen EU-komissaari. Hän on myös SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja ja toimi on toiminut valtiovarainministerinä.

Promootioita on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1643, jolloin järjestettiin Turun Akatemian filosofisen tiedekunnan promootio. Perinne on sittemmin jatkunut katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan.

Kunniatohtorin arvolla tiedekunnat haluavat kunnioittaa oman tieteenalansa piirissä kansainvälisesti erittäin ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnan ja kulttuurielämän vaikuttajia.

Kunniatohtoreiksi vihittävät henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä kukin omalla sektorillaan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen hyväksi. Heistä useilla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi on promootiovuosien varrella vihitty esimerkiksi tasavallan presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen sekä monia merkittäviä suomalaistaiteilijoita, kuten taidemaalari Akseli Gallen-Kallela, säveltäjä Jean Sibelius ja oopperalaulaja Soile Isokoski.