Erto: Etätyöläisten vakuutusturva heikoissa kantimissa – ”Tapaturma tulisi korvata yhdenvertaisesti etä- ja lähityössä”

Lakisääteinen pakollinen työtapaturmavakuutus korvaa etätyössä tapahtuneen tapaturman huonommin kuin lähityössä. Etätyötä tekevistä toimihenkilöistä vain viidesosalla on laajempi vakuutusturva kunnossa, selviää toimihenkilöliitto Erton työolokyselystä. Demokraatti Demokraatti

Erton yksityisen sektorin työolokyselyn mukaan etätöitä tehdään kolmessa neljästä työpaikasta. Näillä työpaikoilla työskentelevistä 69 prosenttia ei tiedä, onko työnantaja ottanut etätyötä varten lakisääteistä laajemman vakuutusturvan. Vastaajista 21 prosenttia tietää työnantajan vakuuttaneen etätyön pakollista laajemmin. Joka kymmenes kertoo, ettei työnantaja ole ottanut lisävakuutusta.

– Esimerkiksi etätyössä kompastumista ei yleensä korvata työtapaturmana, mutta lähityössä se korvataan. Tapaturma ei oikeasti katso aikaa eikä paikkaa. Tapaturma tulisi korvata yhdenvertaisesti etä- ja lähityössä, Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo.

– Jos vakuutustilanne ei korjaannu vapaaehtoisesti, työnantajien vakuuttamisvelvollisuus pitää toteuttaa lakisääteisesti, hän linjaa.

Tilanne on kohtuuton.

Työnantajilla on velvollisuus tiedottaa työntekijöille heidän vakuutusturvastaan. Erton kysely osoittaa, että tietoa ei ole saatu. Aaltonen pohtii, voiko kyse olla siitä, ettei etätyön heikosta vakuutusturvasta haluta keskustelua.

– Tilanne on kohtuuton. Etätyön ansiosta muun muassa työnantajan toimitilakustannuksia on siirtynyt työntekijöiden maksettaviksi. Kun työ tehdään kotona, vähenee toimitilojen tarve. Kun kustannuksia siirtyy työntekijälle, on työnantajalla vähintään moraalinen velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturvasta, Aaltonen sanoo.

Aaltonen suosittelee työnantajaa vakuuttamaan henkilökuntansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Se korvaa etätyössä tapahtuvan tapaturman kuin se olisi tapahtunut työnantajan tiloissa.

ERTO peräänkuuluttaa pelisääntöjä etätyölle. Juri Aaltosen mukaan etätyö pitää valjastaa ”hyvinvoinnin, jaksamisen ja tuottavuuden ajuriksi”.

– Tämä edellyttää työpaikalla etätyön periaatteista sopimista. Tässä pitää huomioida yksilöiden, työyhteisön ja työnantajankin tarpeet.

Aaltosen mukaan etätyön periaatteista sopiminen olisi ”paikallista sopimista parhaimmillaan”.

Etätyöperiaatteisiin tarvitaan Erton mukaan tasapainoa. Aaltonen puntaroi, että kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto ei ole sen enempää vapaa etätyöoikeus kuin sen totaalikieltokaan.

– Toimiva tasapaino voisi monella työpaikalla olla esimerkiksi enintään kolmen viikoittaisen etätyöpäivän malli.

Toimihenkilöliitto Erton yksityisen sektorin työolokysely toteutettiin lokakuussa ja siihen saatiin 3 028 vastausta.