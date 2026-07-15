Politiikka
15.7.2026 11:46 ・ Päivitetty: 15.7.2026 11:46
EU jatkaa ukrainalaisten tilapäissuojelua – poikkeuksena rintamaikäiset miehet
Euroopan unionin maat, mukaan lukien Suomi, jatkoivat keskiviikkona ukrainalaisten tilapäistä suojelua.
Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa ainakin maaliskuuhun 2028 asti.
Tänä vuonna suojelustatusta ei kuitenkaan jatkettu rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU:n lausunnon mukaan tähän rajoitukseen päädyttiin ottaen huomioon Ukrainan kasvava tarve puolustaa itseään sodan jatkuessa jo viidettä vuotta.
Rintamaikäisten miesten poistumista Ukrainasta suurin joukoin arvosteltiin laajalti EU-maissa viime vuonna, myös Suomessa.
Ensimmäisen kerran ukrainalaisille myönnettiin tilapäinen suojelu pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.
EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista tilapäisen suojelun turvin.
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