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Politiikka

15.7.2026 11:46 ・ Päivitetty: 15.7.2026 11:46

EU jatkaa ukrainalaisten tilapäissuojelua – poikkeuksena rintamaikäiset miehet

TETJANA DZHAFAROVA / AFP / LEHTIKUVA
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (kesk.) pitää puhetta Kiovassa keskiviikkona 15. heinäkuuta.

Euroopan unionin maat, mukaan lukien Suomi, jatkoivat keskiviikkona ukrainalaisten tilapäistä suojelua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa ainakin maaliskuuhun 2028 asti.

Tänä vuonna suojelustatusta ei kuitenkaan jatkettu rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU:n lausunnon mukaan tähän rajoitukseen päädyttiin ottaen huomioon Ukrainan kasvava tarve puolustaa itseään sodan jatkuessa jo viidettä vuotta.

Rintamaikäisten miesten poistumista Ukrainasta suurin joukoin arvosteltiin laajalti EU-maissa viime vuonna, myös Suomessa.

Ensimmäisen kerran ukrainalaisille myönnettiin tilapäinen suojelu pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.

EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista tilapäisen suojelun turvin.

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