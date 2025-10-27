Talous
27.10.2025 05:06 ・ Päivitetty: 27.10.2025 05:06
EU-kiintiökiista uhkaa taas Suomen silakanpyyntiä
EU-maiden maataloudesta ja kalastuksesta vastaavat ministerit kokoontuvat maanantaina Luxemburgiin: vääntölistalla on muun muassa Suomellekin huolta aiheuttanut Itämeren silakan pyyntikiintiön pienentäminen.
EU-komissio esitti aiemmin syksyllä merkittävää leikkausta Pohjanlahden silakan kalastuskiintiöön ensi vuodelle. Kiintiöön ehdotetaan runsaan 60 prosentin pienennystä kuluvaan vuoteen nähden, sillä Pohjanlahden silakan kanta on nyt ennätysalhainen.
Kyseessä on Suomen kalastuselinkeinolle tärkein kalakanta, joten Suomi ei ole suhtautunut esitykseen ilahtuneesti. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsi on ajanut kiintiöiden voimakasta alasajoa muun muassa luonnonsuojelullisista syistä.
Suomen näkökulmasta taas Itämeren tilaa pitää saada laajemmin paremmaksi, ja tässä kalastuskiintiöiden sääntely on vain yksi osa.
Poliittisesta väännöstä ennakoidaan pitkää, ja kokous voi jatkua huomiseen saakka.
LUONTOJÄRJESTÖ WWF kertoo olevansa tyytyväinen esitykseen. Järjestön mukaan komissio näyttää tuoreen esityksen perusteella todella havahtuneen Itämeren ekosysteemin kriittiseen tilaan.
- Kyseessä on raju leikkaus kalastukseen, mutta tarpeellinen toimenpide tilanteessa, jossa silakkakanta on romahtanut alhaisemmalle tasolle kuin koskaan sitten 1970-luvun, sanoo tiedotteessa WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska.
Pohjanlahden silakan kanta on nyt ennätysalhainen.
Kilohailin ja Itämeren pääaltaan silakan kalastuskiintiöt pysyisivät ehdotuksessa maltillisina, eikä niitä kasvatettaisi tästä vuodesta. Lohen kalastuskiintiötä Suomenlahdella lisättäisiin hieman.
