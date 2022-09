EU-komission mitta tuli täyteen – uhkaa jäädyttää Unkarin tukia noin 7,5 miljardilla

Euroopan komissio esittää suuria leikkauksia Unkarille annettaviin tukiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Komissio päätti tämänaamuisessa kokouksessaan esittää kolmen koheesiorahaston ohjelman mukaan Unkarille maksettavaan tukeen osittaista jäädyttämistä.

Budjettikomissaari Johannes Hahnin (kuvassa) mukaan kyse olisi arviolta 7,5 miljardista eurosta.

Ehdotusta käsittelee seuraavaksi jäsenmaista koostuva ministerineuvosto, jonka on määrä päättää asiasta kolmen kuukauden sisällä. Tuona aikana seurataan, korjaako Unkari oikeusvaltioon liittyvät puutteet.

Koheesiorahasto on tarkoitettu valtioille, joiden bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Bruttokansantulo kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. Toisin kuin bruttokansantuotteessa, siihen lasketaan mukaan ulkomailta saadut ja sinne maksetut tulot.

KOMISSION AIKEET leikata Unkarille annettavaa rahoitusta liittyvät unionin oikeusvaltiomekanismiin. Siinä komissio laatii ja valmistelee jäsenvaltioiden kanssa vuosittain oikeusvaltiokertomuksen, jonka avulla se käy keskusteluja sekä ehkäisee oikeusvaltioon liittyvien ongelmien syntymistä tai syvenemistä.

Myös rahahanoja voidaan sulkea, jos muut keinot eivät auta.

Myös Euroopan parlamentti on ottanut tiukkoja kantoja Unkarin tilanteeseen. Parlamentti hyväksyi torstaina mietinnön, jonka mukaan Unkaria ei voida pitää enää täytetä demokratiana.

Oikeusvaltiolla puolestaan tarkoitetaan hallinnon ja lainkäytön järjestämistä niin, että se ei ole kansalaisten kannalta mielivaltaista ja ennakoimatonta.

OIKEUSVALTIOMEKANISMIA koskevan lainsäädännön neuvotteluissa parlamentin pääneuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) on tyytyväinen esityksestä. Hän huomauttaa, että päätöksen taustalla ovat Unkarin pitkään jatkuneet oikeusvaltiorikkomukset.

- Unkari on luvannut vuosi toisensa jälkeen parantaa oikeusvaltionsa tilaa, mutta konkreettinen kehitys on ollut päinvastaista. Komission ei tule hellittää otettaan oikeusvaltioperiaatetta rikkovista maista, ja myös Euroopan parlamentti tulee olemaan tarkkana koko prosessin ajan. Unkarin on aika lunastaa lupaukset, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Hän sanoo pitävänsä päivänselvänä, että Unkari tulee täyttämään sille asetetut vaatimukset paperilla.

- Keskeinen kysymys on, miten komissio varmistaa, että toimet todella implementoidaan Unkarin järjestelmään, ja pieneneekö riski EU-varojen väärinkäytöksille käytännössä.

