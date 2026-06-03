Tiede ja teknologia
3.6.2026 15:00 ・ Päivitetty: 3.6.2026 15:00
EU: Kriittisten alojen pilvipalvelut eurooppalaisten haltuun
Euroopan unioni ehdotti keskiviikkona eurooppalaisten yritysten suosimista kriittisimpiä aloja koskevien pilvi- ja tekoälypalveluiden julkisissa hankinnoissa. Ehdotus koskisi esimerkiksi puolustusteollisuutta.
EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi toimittajille Brysselissä, että EU:ssa halutaan olla varmoja siitä, että Eurooppa kykenee hallitsemaan palveluita ja dataansa kriittisillä aloilla.
- Emme halua tilannetta, jossa joku käyttää niin sanottua kill switchiä palveluihimme, hän sanoi.
Virkkunen vastaa EU:n teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.
Jäsenvaltioiden olisi EU:n mukaan jatkossa vaadittava tekoäly- ja pilvipalveluntarjoajilta suvereniteettitakuita julkisissa hankinnoissa.
EHDOTUS on osa laajempaa pakettia, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta ulkomaisista yrityksistä. EU:n mukaan toimet ovat välttämättömiä, sillä EU:n ulkopuoliset yritykset tarjoavat nykyisin yli 80 prosenttia sen digitaalisista tuotteista, palveluista, infrastruktuurista ja immateriaalioikeuksista.
Yhdysvaltalaiset teknologiayritykset tarjoavat noin 70 prosenttia Euroopan pilvipalveluista.
Niin kutsuttu teknologiasuvereniteettipaketti sisältää lisäksi ehdotuksen EU:n datakeskusten kapasiteetin kolminkertaistamisesta seuraavien 5-7 vuoden aikana. EU haluaisi pysyä mukana tekoälykilpailussa Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa.
EU aikoo myös panostaa lisää omaan sirutuotantoon. EU:n tavoitteena on nostaa sen osuus maailman sirutuotannosta 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin osuus on noin 10 prosenttia.
UUDENMAAN maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) sanoo, että EU:n ehdotus avaa merkittäviä mahdollisuuksia Uudellemaalle.
- Alan huippututkimus on keskittynyt erityisesti Espooseen. EU:n tavoite lisätä omavaraisuutta on merkittävä mahdollisuus alueen toimijoille, ja se tulee hyödyntää täysimääräisesti, Limnell sanoo Uudenmaan liiton tiedotteessa.
Teknologiateollisuus on aiemmin arvioinut, että alalle voisi syntyä Suomessa jopa 13 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä.
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