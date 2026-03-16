16.3.2026 10:05 ・ Päivitetty: 16.3.2026 10:57

EU-ulkoministerit keskustelevat Hormuzinsalmesta – Valtonen: Ei Suomen ykkösprioriteetti

NICOLAS TUCAT / AFP) - AFP / LEHTIKUVA
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) saapuu Brysselin ulkoministerikokoukseen 16. maaliskuuta.

Osallistuminen merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa ei ole Suomen ensimmäinen prioriteetti, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtonen muistuttaa, että Suomen on huolehdittava Suomen kannalta elintärkeän merenkulun sujuvuudesta Itämerellä, minkä lisäksi Suomella on huolehdittavaan yli 1 300 kilometrin maaraja Venäjän kanssa.

- Suurin osa meidän sotilaallisista kyvykkyyksistämme on siellä tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa, Valtonen sanoi saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on vaatinut Nato-liittolaisiaan sekä muita maita auttamaan Hormuzinsalmen avaamisessa Lähi-idässä.

Ulkoministerit keskustelevat kokouksessaan osallistumisesta merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa. Se voisi tapahtua laajentamalla EU:n Aspides-sotilasoperaatiota.

LÄHES kaikki Valtoselle esitetyt kysymykset koskivat Lähi-itää ja Hormuzinsalmea, mutta hänen mukaansa ulkoministerikokouksen pääaihe on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Valtonen painotti, että Ukraina on suurin aktiivinen sotanäyttämö EU:n lähialueilla.

- Valitettavasti näyttää siltä, että Venäjän meille ja muulle vapaalle maailmalle aiheuttama uhka ei ole menossa mihinkään, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan Iranin sodassa kaikkien päätavoitteena pitäisi olla paluu neuvottelupöytään. Hän painotti, että Iran ei saa saada käyttöönsä ydinasetta ja sen on lopetettava hyökkäykset naapurimaihinsa ja kunnioitettava kansalaistensa perusoikeuksia.

