Talous

17.4.2026 04:00 ・ Päivitetty: 16.4.2026 08:19

Eva iskee pöytään jättivaatimuksen: 13 miljardin sopeutukset – ”Tarvitaan tositoimia”

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva esittää peräti 13 miljardin sopeutuksia julkiseen talouteen seuraavalla hallituskaudella.

Leikkuriin ovat Evan mallissa menossa sekä eläkkeet että keskiluokan etuisuudet.

Asia tuodaan julki Eva Fellow, konsultti Jussi Pyykkösen analyysissä Keskiluokan lompakko – Näin 13 miljardin sopeutus tehdään.

– Liikkumavaraa tarvitaan, koska odottamattomat menotarpeet ovat yllättäneet hallituksen toisensa perään. Velkapiikki ei ole loputtomiin auki. Suomella pitää olla kansallista liikkumavaraa , kun seuraava kriisi iskee, Pyykkönen sanoo tiedotteessa.

Pyykkösen mukaan päävastuun sopeutuksesta kantaa keskiluokka, koska heikoimmassa asemassa olevien tukia on jo leikattu laajasti ja hyvätuloisten osuus väestöstä on Suomessa vähäinen.

Analyysissä esitetään neljä vaihtoehtoista talouspoliittista linjaa, joiden kautta 13 miljardin euron sopeutustavoite voidaan saavuttaa. Pyykkösen kaikissa vaihtoehdoissa yhteisiä keinoja ovat kahden miljardin euron eläkesopeutus, 1,5 miljardin euron lisäys keskiluokan omavastuisiin sekä 1,5 miljardin euron parannus julkisen sektorin tuottavuuteen.

– Julkisen talouden suurimpiin menoeriin on pakko koskea, eikä aikaa ole hukattavaksi. Kehysriihessä on käynnistettävä eläkesopeutuksen valmistelu sekä julkisen sektorin tuottavuutta koskeva uudistustyö.

EVAN paperin mittaluokka on merkittävä ja poikkeaa aiemmin julkisuudessa esillä olleista luvuista nimenomaan ylöspäin.

Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikista muista eduskuntapuolueista koostuva velkajarrutyöryhmä totesi raportissaan, että seuraava hallitus joutuu leikkaamaan menoja tai lisäämään tuloja 8-11 miljardia euroa kautensa aikana.

Nyt puhutaan siis jopa kaksi miljardia suuremmasta euromäärästä. Tosin velkajarruryhmäkin huomautti, että sen laskelmiin liittyi huomattavaa epävarmuutta.

Jo mainittujen säästöesitysten lisäksi Evan Pyykkönen nostaa esiin useita muitakin yksittäisiä keinoja 13 miljardin aikaansaamiseksi, kuten eläkeiän noston, lukukausimaksut sekä koko kansan terveysvakuutuksen.

Valmiiksi kiisteltyjä teemoja nekin.

– Kestävä julkinen talous ei synny toiveella paremmasta kasvusta. Tarvitaan tositoimia, joiden vaikutus julkiseen talouteen on riittävän suuri, muuten sopeutukset osuvat lapsiin ja nuoriin.

