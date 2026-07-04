Työmarkkinat
4.7.2026 05:09 ・ Päivitetty: 4.7.2026 05:16
Eva: Palkkatyössä houkuttaa enimmäkseen vain raha
Suurimmalle osalle suomalaisista työ on vain keino rahoittaa muuta elämää, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn viime syksyn arvo- ja asennetutkimus. Suhde työhön on muuttunut entistä ansaintakeskeisemmäksi.
Tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista pitää ansiotyötä lähinnä keinona rahoittaa muita, itselle kiinnostavampia aktiviteetteja.
Näin vastanneiden osuus on kasvanut 14 prosenttiyksikköä vuodesta 2010.
Vähän yli puolet vastaajista arvioi työn olevan itselleen vain keino toimeentulon hankkimiseksi. Vain 14 prosenttia suomalaisista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa.
43 prosenttia sanoo silti, että työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä.
Vuoden 2010 kyselytuloksiin verrattuna viime syksynä huomattavasti suurempi osuus kuvaili työtä jollain tavalla pääasiassa rutiinina ja velvollisuutena.
Aiempaa harvempi sanoi, että ansiotyö merkitsee heille hyviä ihmissuhteita tai toveruutta.
VASTAAJISTA 43 prosenttia sanoo silti, että työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä. Lukema on hieman korkeampi kuin syksyn 2023 kyselyssä.
Ikäluokkien työkeskeisyydessä on tutkimuksen mukaan eroja. Työtä kaikkein tärkeimpänä elämänsisältönä pitää vain kolmasosa 26-35-vuotiaista. Osuus on ikäluokista matalin. Yli 65-vuotiaista yli 70 prosenttia pitää työtä kaikkein tärkeimpänä elämänsisältönä. Nuorimmasta ikäluokasta eli 18-25-vuotiaista näin ajattelee 43 prosenttia.
Vapaa-ajan arvostus näkyy vastauksissa. Kyselyn mukaan runsas kolmasosa työssä olevista haluaisi käyttää nykyistä vähemmän aikaa ansiotyöhön. Enemmän haluaisi työskennellä vain 10 prosenttia.
Tulokset perustuvat reilun 2 000 henkilön Taloustutkimuksen internetpaneelissa antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin vuoden 2025 lokakuussa.
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