F-35 -hävittäjien käyttökustannukset karkaamassa – miten käy Suomessa?

F-35-hävittäjien alkuperäisistä pahasti paisuneet kustannukset ovat kuohuttaneet alkukesästä niin Yhdysvalloissa kuin Tanskassakin. Molemmissa maissa on kerrottu miljardeilla kasvaneista hintalapuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT kysyi puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.), onko riskiä, että Suomessa voisi käydä samoin.

Ministeri myöntää, että puolustusalan markkinassa on ollut jo useamman vuoden ajan selvä nousutrendi kustannuksissa johtuen Venäjän ja Ukrainan ja nyt myös Lähi-idän sodasta. Sotien nostama kysyntä näkyy raaka-aineiden ja komponenttien nousevina hintoina.

- Se heijastuu kaikkeen puolustustarvikekauppaan, ja sillä on hintapainetta kasvattava tekijä myös F-35-hävittäjiin. Vielä nyt ei yksityiskohtia osata tarkemmin sanoa, mutta ei mekään siltä varmaan tulla välttymään, Häkkänen sanoo.

Tanskassa kesäkuun alussa julkaistussa valtiontalouden tarkastusviraston raportissa todettiin, että maan puolustusministeriöllä ei ole ollut kokonaiskuvaa F-35-hävittäjähankinnan kokonaiskustannuksista.

Raportin mukaan ministeriö oli kymmenen vuoden ajan aliarvioinut kokonaiskustannuksia merkittävästi, noin 1,9 miljardilla eurolla vuoden 2017 hintatasossa. Tämän seurauksena muihin puolustusmenoihin on jäämässä aiemmin arvioitua vähemmän rahaa.

Myös Helsingin Sanomat kertoi jo huhtikuussa, että myöhästyneiden moottori- ja elektroniikkapäivitysten takia Suomenkin tilaamien koneiden hintoihin on tulossa iso lisälasku. Menoerän suuruutta puolustusministeriö ei tuolloin suostunut kertomaan.

ILMAVOIMIEN hävittäjähankintasopimus tehtiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) kaudella vuonna 2021.

Häkkäsen mukaan hanke etenee toistaiseksi senhetkisen sopimuksen mukaan ennakoidusti, koska puolustustarvikekaupoissa otetaan aina jossain määrin huomioon hintatasokehitys.

Häkkänen ei halua vielä arvioida, missä vaiheessa kustannusarviota päivitetään tai missä mittaluokassa mahdolliset heitot ovat.

- Kyllä tässä tehdään kovasti töitä, että kustannukset saadaan pidettyä kurissa. Vielä en lähde spekuloimaan sitä, minkälaisista summista puhutaan.

Hän lisää, että kyseessä on ylivaalikautinen projekti, joka jatkuu vielä tulevankin hallituksen aikana.

- (Pääministeri Petteri) Orpon hallituksen tehtävä on ollut tällä vaalikaudella löytää nämä rahat, puolitoista miljardia vuodessa. Ja sitten seuraavan hallituksen tehtävänä on saattaa loppuun tämä hanke.

KESÄKUUSSA Yhdysvaltain liittovaltion talouden tarkastusvirasto kiinnitti huomiota siihen, että F-35-laivueen ylläpitokustannukset ovat nousseet samalla kun koneiden suorituskyky ei ole yltänyt asevoimien toivomalle tasolle.

Yhtenä keskeisenä ongelmana oli varaosien puute, vaikka valmistaja on kotimainen Lockheed Martin.

Viime vuonna Yhdysvaltain puolustusministeriö käynnisti uuden noin 12 miljardia euroa maksavan muutoshankkeen, jolla pyritään taklaamaan koneiden käytössä havaittuja ongelmia.

Häkkäsen mukaan asiaan on varauduttu Suomessa jo edellisellä hallituskaudella rakentamalla koneille kotimaista varaosa- ja huoltokykyä, mutta pulmia tulee meillekin.

- Ei voida välttyä siltä haasteelta, että puolustusteollisuudessa myös Yhdysvalloissa on erilaisia kustannusnousuhaasteita tässä kokonaisuudessa. Sillä on tähän (Suomen) hankintaan ja elinkaarikustannuksiin varmasti jonkinlaista painetta.

Hankkeen ohjausryhmä vastaa asian seuraamisesta yhdessä Ilmavoimien kanssa.

- Vielä ei voida sanoa yksityiskohtaisesti, minkälaisia haasteita siihen Suomen osalta voi kenties tulla, Häkkänen sanoo.

JONKIN VERRAN elinkaarikulujen nousua hillitsee, että Suomessa on omaa osaamista hävittäjien huoltoon ja osakokoonpanoon.

13 Euroopan maata on tilannut konetyypin omille ilmavoimilleen, ja niitä voi ensi vuosikymmenellä olla täällä käytössä ainakin 700 kappaletta.

- Eurooppaan rakentuu hyvin laaja F-35-perhe. Se tuo eurooppalaista omavaraisuutta ja kykyä yhä enemmän.

Eurooppaan on Ilmavoimien mukaan perustettu koneille useita alueellisia huolto- ja korjauskeskuksia. Runkoja huolletaan Italiassa, moottoreita Norjassa ja Alankomaissa.

Teksti: STT / Kaisu Suopanki