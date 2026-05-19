19.5.2026 05:39 ・ Päivitetty: 19.5.2026 05:56

FI: Kiinan Xi epäilee, että Putin katuu vielä

AFP / LEHTIKUVA

Kiinan presidentti Xi Jinpingin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua Ukrainan sotaa, kertovat useat lähteet Financial Timesille (FT).

DEMOKRAATTI/STT

Lähteiden mukaan Xi esitti kommentin Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille viime viikolla, kun Trump oli vierailemassa Kiinassa.

Lehden mukaan Xin kommentti Putinista ja Ukrainan sodasta vaikuttaa menevän pidemmälle kuin aiemmin. Yksi Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin ja Xin tapaamisista perillä oleva lähde sanoi, että vaikka Bidenin ja Xin Venäjää ja Ukrainaa koskeneet keskustelut olivat olleet suoria, ei Xi ollut esittänyt arviota Putinista ja sodasta.

Kiinan Washingtonin-lähetystö ei vastannut FT:n yhteydenottoon asiasta. Valkoinen talo kieltäytyi kommentoimasta. Valkoinen talo julkaisi sunnuntaina Trumpin vierailusta tiedotteen, mutta siinä ei viitata keskusteluihin, jotka olisivat koskeneet Putinia tai Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

LÄHTEIDEN mukaan Trump oli ehdottanut keskusteluissa, että Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä tekisivät yhteistyötä Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) vastaan. Mikään niistä ei ole ICC:n jäsen.

Trumpin hallinto on aiemmin esittänyt kovaa kritiikkiä ICC:tä kohtaan ja muun muassa väittänyt tuomioistuimen olevan politisoitunut. Trump on lisäksi syyttänyt tuomioistuinta Yhdysvaltojen ja Israelin epäreilusta kohtelusta ja asettanut pakotteita sitä vastaan.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut pidätysmääräykset Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista. Kumpaakin syytetään Gazaan liittyen sotarikoksista ja rikoksista ihmissyyttä vastaan.

Valkoinen talo ei suostunut kommentoimaan myöskään ICC:tä koskevaa kommenttia.

Putin aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Kiinassa. Putin tapaa Xin vain noin viikko sen jälkeen, kun Trump oli vierailulla Kiinassa.

Kiinan ja Venäjän tiivistyneet suhteet ovat herättäneet länsimaissa huolta erityisesti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

