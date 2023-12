Filippiinit huolestui: rannikolla pyörii yli 135 kiinalaisalusta

Filippiinien mukaan sen rannikolla on tänään parveillut yli 135 kiinalaisalusta, mitä maa kertoo pitävänsä hälyttävänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiinalaisalukset ovat Filippiinien rannikkovartioston mukaan ripottautuneet eri puolille kuunmuotoista Whitsunin riuttaa, noin 320 kilometrin päähän Palawanin saarelta. Alue sijaitsee yli tuhannen kilometrin päässä Kiinan Hainan-saarelta.

Filippiinien mukaan se laski marraskuun puolivälissä alueella liikkuneen jo 111 alusta, jotka sen mukaan olivat Kiinan merivoimien aluksia. Luku nousi Filippiinien mukaan yli 135:een sen jälkeen, kun Filippiinit lähetti alueelle kaksi partioalustaan.

Viimeksi samanlainen välikohtaus kirvoitti diplomaattisen riidan maiden välillä vuonna 2021, jolloin riutalla liikkui yli 200 kiinalaisalusta.

Tuolloin Filippiinit ilmoitti Kiinan alusten tunkeutuneen laittomasti Filippiinien talousvyöhykkeelle. Kiina puolestaan väitti alusten olleen kalastusaluksia, jotka olivat tulleet suojaan huonolta säältä.

PERJANTAINA Filippiinit ilmoitti perustavansa rannikkovartioaseman Thitun saarelle Etelä-Kiinan merelle, jotta voisi paremmin valvoa kiinalaisten aluksia.

Rannikkovartiosto on määrä varustaa muun muassa kehittyneillä tutkilla, satelliittiviestimillä ja rannikkokameroilla, kertoi Filippiinien korkea-arvoinen turvallisuusviranomainen Eduardo Ano vieraillessaan Thitun saarella. Asema on rakennettu valmiiksi, ja se on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alussa.

Kiina on viime vuosina pullistellut voimillaan erityisesti Etelä-Kiinan merellä naapurimaidensa talousvyöhykkeillä.

Merialuekiista on johtanut useisiin yhteenottoihin kiinalaisalusten ja naapurimaiden kalastajien välillä. Kiinan alukset ovat muun muassa ruiskuttaneet kalastusaluksia vesitykeillä ja muuten häirinneet niitä.