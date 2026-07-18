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Talous

18.7.2026 06:46 ・ Päivitetty: 18.7.2026 06:46

Fitch: Suomen luottoluokitus säilyi – velkaantuminen yhä uhkana

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Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka.

Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta.

Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody’s ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla.

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