G7:n ulkoministerit: Hyökkäykset siviilejä vastaan Lähi-idässä on lopetettava heti

G7-maiden ulkoministerit vaativat perjantaina, että hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan Lähi-idässä lopetetaan heti. Yhteisen Lausunnon allekirjoitti myös Yhdysvallat, jonka iskuissa Iraniin on kuollut runsaasti myös siviilejä. Etukäteen yhteistä lausuntoa ei ollut odotettu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministereiden tapaamisen varsinainen ykkösaihe oli Hormuzinsalmen sulku. Salmen kautta kulkee merkittävä osa maailman öljy- ja tavaraliikenteestä, ja sulku on muun muassa nostanut roimasti öljyn hintaa.

Ministereiden lausunnossa vaadittiin myös Irania avaamaan Hormuzinsalmi laivaliikenteelle.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio saapui perjantaina johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ulkoministerien kokoukseen Ranskassa. Kyseessä oli Rubion ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.

Pariisin lähellä pidettävä kokous alkoi jo torstaina, mutta Rubio osallistuu kokoukseen vasta perjantaina. Yhdysvaltalaismedia NPR kirjoitti, että Rubion oli tarkoitus vakuuttaa muut G7-maat strategiasta Iranin sodassa.

MUUT G7-maat ovat Yhdysvaltain läheisiä liittolaisia, mutta ne eivät ole tarjonneet Yhdysvalloille tukea sodassa Irania vastaan. Tämä on vähintäänkin turhauttanut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

Trump on toistuvasti väittänyt, että keskustelut Lähi-idän sodan päättämisestä Iranin kanssa sujuvat hyvin. Iran puolestaan on kiistänyt käyvänsä mitään keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa.

Ennen kokouksen alkamista esimerkiksi Kanadan ulkoministeri Anita Anand sanoi, että G7-ryhmän tulisi yhdessä tukea sodan lieventämistä.

- Kanadalle on erittäin tärkeää rauhoittaa tilannetta ja avata Hormuzinsalmi sekä välttää siviilimenetyksiä, Anand sanoi uutistoimisto AFP:lle.

G7-maita ovat Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja Yhdysvallat.