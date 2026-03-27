Ulkomaat

27.3.2026 16:40 ・ Päivitetty: 27.3.2026 16:40

G7:n ulkoministerit: Hyökkäykset siviilejä vastaan Lähi-idässä on lopetettava heti

MICHEL EULER / AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapumassa G7-kokoukseen Pariisissa.

G7-maiden ulkoministerit vaativat perjantaina, että hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan Lähi-idässä lopetetaan heti. Yhteisen Lausunnon allekirjoitti myös Yhdysvallat, jonka iskuissa Iraniin on kuollut runsaasti myös siviilejä. Etukäteen yhteistä lausuntoa ei ollut odotettu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministereiden tapaamisen varsinainen ykkösaihe oli Hormuzinsalmen sulku. Salmen kautta kulkee merkittävä osa maailman öljy- ja tavaraliikenteestä, ja sulku on muun muassa nostanut roimasti öljyn hintaa.

Ministereiden lausunnossa vaadittiin myös Irania avaamaan Hormuzinsalmi laivaliikenteelle.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio saapui perjantaina johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ulkoministerien kokoukseen Ranskassa. Kyseessä oli Rubion ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.

Pariisin lähellä pidettävä kokous alkoi jo torstaina, mutta Rubio osallistuu kokoukseen vasta perjantaina. Yhdysvaltalaismedia NPR kirjoitti, että Rubion oli tarkoitus vakuuttaa muut G7-maat strategiasta Iranin sodassa.

MUUT G7-maat ovat Yhdysvaltain läheisiä liittolaisia, mutta ne eivät ole tarjonneet Yhdysvalloille tukea sodassa Irania vastaan. Tämä on vähintäänkin turhauttanut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

Trump on toistuvasti väittänyt, että keskustelut Lähi-idän sodan päättämisestä Iranin kanssa sujuvat hyvin. Iran puolestaan on kiistänyt käyvänsä mitään keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa.

Ennen kokouksen alkamista esimerkiksi Kanadan ulkoministeri Anita Anand sanoi, että G7-ryhmän tulisi yhdessä tukea sodan lieventämistä.

- Kanadalle on erittäin tärkeää rauhoittaa tilannetta ja avata Hormuzinsalmi sekä välttää siviilimenetyksiä, Anand sanoi uutistoimisto AFP:lle.

G7-maita ovat Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja Yhdysvallat.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
26.3.2026
Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
27.3.2026
Arvio: Turun kaupunginteatterin inside-komedia aukeaa onneksi myös ulospäin
Lue lisää

