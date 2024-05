Georgian parlamentin odotetaan hyväksyvän tänään kansaa suututtavan lakiesityksen

Georgiassa maan parlamentti hyväksynee tänään kiistellyn lakiehdotuksen, jonka mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakiesitystä vastaan on osoitettu kiivaasti mieltä huhtikuusta lähtien. Esityksen vastustajien mukaan laki on tarkoitettu opposition hiljentämiseen ja sen tarkoituksena on viedä Georgia takaisin Venäjän vaikutuspiiriin.

Samalla lain hyväksyminen jarruttaisi protestoijien mukaan pahasti Georgian mahdollista hyväksymistä Euroopan unionin jäseneksi.

Sadat mielenosoittajat saartoivat eilen Georgian parlamenttia illan myöhäisille tunneille saakka. Yön laskeuduttua monet lähtivät pois mutta vakuuttivat palaavansa takaisin tänään.

- Palaamme aamulla. Tämä laki tullaan hyväksymään, ja meidän on osoitettava vastustuksemme, perusteli lääkäri Levan Abalishvili, 57.

Georgian pääministeri Irakli Kobakhidze sanoi eilen, että lakiesitys tullaan hyväksymään. Kobakhidze varoitti, että jos viranomaiset antaisivat periksi, Georgia menettäisi itsemääräämisoikeutensa ja saattaisi “helposti kokea Ukrainan kohtalon”. Heti ei ollut selvää, mitä pääministeri tällä lausahduksella tarkoitti.

Kobakhidzen mukaan periksi antaminen merkitsisi myös sitä, että sen jälkeen mielenosoittajat vaatisivat hallitusta perumaan toimensa samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja maahanmuuttoa vastaan.

PARLAMENTIN lakivaliokunta hyväksyi maanantaina kiistellyn lakiesityksen noin minuutin kestäneessä istunnossa, mikä mahdollistaa esityksen tuomisen koko parlamentin täysistuntoon tiistaina.

Georgian Eurooppa-mielinen presidentti Salome Zurabishvili on sanonut, ettei hän aio vahvistaa kiisteltyä lakia. Se todennäköisesti vain viivyttää prosessia, koska parlamentti voi kumota presidentin veton yksinkertaisella enemmistöllä.

Yhdysvallat kehotti maanantaina Georgian johtoa pysymään kohti EU:n jäsenyyttä vievällä tiellä ja muistutti kiistellyn lakiehdotuksen vievän vastakkaiseen suuntaan.

Politico-verkkolehden mukaan EU:ssa on valmisteltu yhteistä kannanottoa Georgian lakihanketta vastaan, mutta sanamuodoista sopiminen on jäänyt kiinni Unkarin ja sitä tukevan Slovakian vastustuksesta. Politicon lähteiden mukaan lausunto onkin todennäköisesti tulossa EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin nimissä, koska sellaisen antamiseen ei vaadita 27 jäsenmaan yksimielisyyttä.