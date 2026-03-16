16.3.2026 16:28 ・ Päivitetty: 16.3.2026 16:29
Häkkänen: Suomalaisten rauhanturvaajien rotaatioita ei ole keskeytetty Libanonissa
Libanonissa YK:n Unifil-operaatiossa toimivien suomalaisten rauhanturvaajien osalta ei ole tehty päätöksiä rotaatioiden keskeyttämisestä. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi asiasta STT:lle Rovajärvellä Naton Cold Response 26 -sotaharjoituksen yhteydessä maanantaina.
Maavoimien mukaan suomalaisia rauhanturvaajia oli osallisena tilanteessa, jossa YK:n rauhanturvaajia kohti ammuttiin sunnuntaina Libanonissa. Kukaan ei haavoittunut, mutta yhteen kuljetuspanssariajoneuvoon osui rynnäkkökiväärin laukauksia.
Häkkänen ei kertonut tarkempia tietoja tapahtumien kulusta. Hänen mukaansa Puolustusvoimat kommentoi tarkemmin yksittäisiä operatiivisia asioita.
MAAVOIMAT ei maanantaina kertonut STT:lle lisätietoja tapauksesta.
Häkkänen totesi, että jännitteet ovat kasvaneet Libanonissa.
- Israelilla selvästi on taas pyrkimys vahvistaa toimintaansa Hizbollahia vastaan. Me joudumme olemaan nyt siinä erityisen tarkkana.
Häkkänen vakuutti, että Unifil-operaatioon osallistuvat suomalaiset rauhanturvaajat ovat varautuneet kaikkiin tilanteisiin.
