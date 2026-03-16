16.3.2026 16:28 ・ Päivitetty: 16.3.2026 16:29

Häkkänen: Suomalaisten rauhanturvaajien rotaatioita ei ole keskeytetty Libanonissa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) Naton Cold Response -26 -harjoituksessa Rovajärvellä 16. maaliskuuta.

Libanonissa YK:n Unifil-operaatiossa toimivien suomalaisten rauhanturvaajien osalta ei ole tehty päätöksiä rotaatioiden keskeyttämisestä. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi asiasta STT:lle Rovajärvellä Naton Cold Response 26 -sotaharjoituksen yhteydessä maanantaina.

Maavoimien mukaan suomalaisia rauhanturvaajia oli osallisena tilanteessa, jossa YK:n rauhanturvaajia kohti ammuttiin sunnuntaina Libanonissa. Kukaan ei haavoittunut, mutta yhteen kuljetuspanssariajoneuvoon osui rynnäkkökiväärin laukauksia.

Häkkänen ei kertonut tarkempia tietoja tapahtumien kulusta. Hänen mukaansa Puolustusvoimat kommentoi tarkemmin yksittäisiä operatiivisia asioita.

MAAVOIMAT ei maanantaina kertonut STT:lle lisätietoja tapauksesta.

Häkkänen totesi, että jännitteet ovat kasvaneet Libanonissa.

- Israelilla selvästi on taas pyrkimys vahvistaa toimintaansa Hizbollahia vastaan. Me joudumme olemaan nyt siinä erityisen tarkkana.

Häkkänen vakuutti, että Unifil-operaatioon osallistuvat suomalaiset rauhanturvaajat ovat varautuneet kaikkiin tilanteisiin.

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
14.3.2026
Antti Lindtman: Haluan jatkaa SDP:n puheenjohtajana – näillä tavoitteilla
Lue lisää

Eeva Lennon

Ulkomaat
13.3.2026
Labourin ahdinko – tasapainoilua Trumpin, populistien ja vihervasemmiston puristuksessa
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

