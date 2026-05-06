Häkkänen: Ukrainan drooniyhteistyö etenee – konkretiasta ei ole vielä sovittu

Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi keskiviikkona STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häkkänen sanoi sopineensa asiasta tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin Myhailo Fedorovin kanssa.

Hankkeen rinnalla arvioidaan myös laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sunnuntaina tekemää ehdotusta droonisopimuksesta.

- Zelenskyin esitys on sellainen, jota ryhdymme nyt pohtimaan. Kaikkia mahdollisia eri tulokulmia, joilla yhteistyölle voitaisiin saada lisämaustetta, Häkkänen kertoi.

- Teemme siitä arviota, ja sen rinnalla viemme nyt ripeästi eteenpäin tätä mahdollista droonien yhteistuotantoon liittyvää kokonaisuutta, jolla hankitaan ukrainalaisia järjestelmiä myös Suomen puolustuksen hyödyksi.

Zelenskyi kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle (kok.) droonisopimuksen allekirjoittamista.

ZELENSKYIN ehdottamaan droonisopimukseen liittyy Häkkäsen mukaan useita eri mahdollisuuksia. Esimerkkeinä hän mainitsee kehitystyön, komponentit, vastadroonijärjestelmät, komentorakenteen ja droonijärjestelmien johtamisjärjestelmissä käytetyn tekoälyn.

- Nyt meidän puolelta arvioidaan, mitkä ovat sellaisia kokonaisuuksia, mitkä hyödyttäisivät Suomen puolustusta ja mitä lisäarvoa me voisimme Ukraina-yhteistyöhön tuottaa.

Arvioitavana on myös laajemmin ilmapuolustukseen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia Ukrainan kanssa.

Häkkänen kertoi keskustelleensa Fedorovin kanssa myös Suomen maaperältä viime kuukausina löytyneistä ukrainalaisiksi epäillyistä drooneista.

- Sanoin hänelle, että tällaista ei saa tapahtua, ja hän pahoitteli asiaa.

MINISTERIN mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana.

Häkkäsen mukaan hyödyt ovat selviä sekä Ukrainan tukemisen että Suomen puolustuksen vahvistamisen kannalta, minkä vuoksi asiassa halutaan edetä nopeasti.

- Olemme jo nyt edenneet hyvin viime viikkojen ja kuukausien aikana. Tässä asiassa ei ole tarkoitus jäädä pidemmäksi aikaa asiaa suunnittelemaan, Häkkänen kuvailee.

- Aina kun matkan varrella havaitaan parannettavaa, niin parannetaan.

Seuraavaksi Suomi kartoittaa ukrainalaisilta yrityksiltä tuotteita, jotka voisivat soveltua Suomeen, Häkkänen kertoo. Sen jälkeen pyritään löytämään suomalaisia yrityksiä, jotka lähtisivät yhteistyöhön mukaan.

Valmistettavilla tuote-erillä tuettaisiin Ukrainaa, mutta niitä jätettäisiin myös Suomeen koulutus- ja puolustuskäyttöön.

Teksti: STT / Anniina Korpela