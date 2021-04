Halla-aho: ”Koko julkiselle sektorille on asetettava prosentuaalinen leikkaustavoite”

Perussuomalaiset piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho otti kantaa muun muassa käynnissä olevaan puoliväliriiheen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kuten usein ennen Halla-aho vastusti pitämässään puheessa ”halpatyövoiman maahantuontia”.

– Heikkotasoinen maahanmuutto ei ole ratkaisu julkisen talouden ongelmiin tai kestävyysvajeeseen. Sillä saadaan lisättyä työllisten määrää paperilla, mutta se heikentää, ei vahvista, tulojen ja menojen tasapainoa. Halpatyövoima tulee kalliiksi suomalaiselle veronmaksajalle.

Perussuomalaiset asettaisi tänne työn perässä muuttaville 3000 euron kuukausittaisen vähimmäispalkkarajan.

— Humanitaarinen maahanmuutto on lopetettava kokonaan; ulkomaalaisille opiskelijoille tulee asettaa lukukausimaksut, jotka vastaavat opetuksesta aiheutuvia kustannuksia ja joilla mahdollistetaan laadukas opetus; perheenyhdistämisessä on toteutettava kaikki ne kiristykset, jotka EU:n perheenyhdistämisdirektiivi mahdollistaa. Nämä uudistukset hyödyttävät julkista taloutta ja lisäksi lisäävät Suomen houkuttelevuutta oikeiden osaajien näkökulmasta, Halla-aho sanoi.

Kehysriihestä Halla-aho sanoi ennakoineensa, että ”kannatuksensa kanssa kipuileva keskusta järjestää riihen yhteydessä teatraalisen kriisin”.

— Uhkailu hallituksesta lähtemisellä on kuitenkin menettänyt parhaan teränsä, koska sitä on tehty niin usein. Ei keskusta minnekään lähde, kun maakuntauudistus on juuri työn alla.

Halla-ahon mukaan puoliväliriihessä ei pystytä päättämään työllisyystoimista, joilla olisi myönteinen vaikutus julkiseen talouteen.

– Toimenpiteenä esitetään muun muassa sitä, että työvoimapalvelut siirretään kunnille, vaikka tähänastiset kokeilut selkeästi osoittavat, että sillä ei ole vaikutusta työllisyyteen.

Halla-ahon mukaan Suomen julkista taloutta ei saada koskaan tasapainoon, jos menoja ei saada kuriin.

– Koko julkiselle sektorille on asetettava prosentuaalinen leikkaustavoite. Julkiset menot on pystyttävä panemaan tärkeysjärjestykseen, ja vähemmän tärkeistä kohteista on leikattava. Tarvitaan sekä juustohöylää että tiettyjen menokohteiden alasajoa.

– Kotouttamisen ympärille rakentunut, valtion ja kuntien rahoituksella pyörivä järjestökenttä on aivan tarpeeton. Kehitysapu pitää ajaa alas, kunnes talous on ylijäämäinen, Halla-aho esimerkiksi sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan työntekemisestä on tehtävä kannattavampaa leikkaamalla palkan sivukuluja ja alentamalla sekä keskituloisten palkkaverotusta että asumisen ja liikkumisen hintaa.

– Työllisyyskeskustelu juuttuu hyvin helposti työttömyysturvan tai paikallisen sopimisen kaltaisiin kysymyksiin. Niillä on valtava symbolinen ja poliittinen merkitys, mutta loppujen lopuksi ne ovat lillukanvarsia. Esimerkit maailmalta osoittavat, että kansakunta voi menestyä sekä tiukasti säädellyillä että hyvin liberaaleilla työmarkkinajärjestelmillä. Tai olla menestymättä. Menestyminen ei ole kiinni tällaisista yksityiskohdista. Avainasemassa on se, ovatko yritykset kilpailukykyisiä ja onko ihmisillä töitä ja ostovoimaa, Halla-aho sanoi.

Hänen mukaansa ”oman väestön koulutukseen ja osaamiseen sekä työkykyyn satsaaminen on paras tulevaisuusinvestointi”.

Puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi, että perussuomalaisten ehdokasmäärä kuntavaaleissa lähentelee tällä hetkellä 6 000:ta.