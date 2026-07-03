Hallituksen urheilusekoilu jatkuu: näin Essayah selittää EM-kisatukimiljoonia

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja kertoo ettei tiedä, mistä hallitus olisi luvannut 10 miljoonaa euroa yleisurheilun EM-kisojen tavoittelun tukemiseen. Asiasta on mediatietojen mukaan sovittu keväällä hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Sanomat (HS) uutisoi perjantaina, että hallitus järjesti normaalin hakuprosessin ohi kymmenen miljoonan euron tukilupauksen Urheiluliiton EM-kisoja Helsinkiin ajavalle hankkeelle.

Lehden mukaan tukea lobbasi kokoomuksen sisäpiiriläinen, Urheiluliiton kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme.

Urheiluliitto tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Liiton johdossa on entinen keskustapoliitikko Riikka Pakarinen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vastasi STT:lle perjantaina, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan.

Hän kielsi STT:lle kuitenkin puhelimitse tietävänsä, mistä Helsingin Sanomien kertoma kymmenen miljoonan euron tuki tulee.

Essayahin mukaan Urheiluliiton hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa kolmella miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. Nosto tapahtuisi vuoden 2025 tasoon nähden ja toteutuisi vuosina 2027-2030.

ON SILTI EPÄSELVÄÄ, miten Essayahin kertoma tarkalleen suhteutuu Helsingin Sanomien uutiseen.

Ilta-Sanomat (IS) kertoi jo huhtikuussa, että Urheiluliiton anomus käsiteltiin suoraan riihessä ilman virkamiesvalmistelua. Tavallisesti julkisia tukia urheilutapahtumille haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta, mutta tässä tapauksessa lehtien mukaan tehtiin toisin.

Urheiluministeri Mika Poutala (kd.) vahvisti IS:n jutussa hallituksen tukevan Urheiluliiton 10 miljoonan euron avustusanomusta. Hallitus päätti kevään kehysriihessään tukea yleisurheilun EM-kisojen hakuprosessia ensi vuonna kahdella miljoonalla eurolla.

Tänä vuonna liitto saa tukea 0,5 miljoonaa euroa aiemmin sovitun mukaisesti. Loput 7,5 miljoonaa euroa tuesta on tarkoitus maksaa tulevina vuosina sillä ehdolla, että kisat todella saadaan Suomeen.

MINISTERI POUTALAN oma ehdotus yleiseksi tukipaketiksi kaatui hallituksen kehysriihessä keväällä. Hän olisi kasvattanut tapahtumatukien määrärahoja viiteen miljoonaan euroon.

Tästä olisi riittänyt rahaa EM-kisahankkeelle ja muillekin hakijoille.

Poutala kertoi HS:lle, ettei hän ehtinyt esitellä omaa ehdotustaan kehysriihessä. Hallituspuolueiden puheenjohtajat olivat jo tehneet Urheiluliiton hankkeesta oman päätöksensä.

Essayahin mukaan Poutalan rahoituslisäykselle ei löytynyt poliittista tukea muista ryhmistä.

- Mika on ihan ymmärrettävästi puolustanut tätä omaa vastinettaan, jossa määrärahoja olisi kasvatettu viiteen miljoonaan euroon, mutta vastine ei mennyt läpi, koska rahoitusta ei löytynyt lisää, Essayah sanoo STT:lle.

Suurtapahtumien valtionavustuksiin oli varattu valtion tämän vuoden talousarviossa 2,85 miljoonaa euroa.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo