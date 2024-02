Hallitus kokousti julkisen talouden säästöistä – Orpo: “Ei mennä niihin miljardeihin vieläkään”

Helsingin Sanomat uutisoi tänään hallituksen kokoontuneen aamupäivällä keskustelemaan julkisen talouden säästötarpeesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Tapaaminen oli järjestetty valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) aloitteesta.

Media kysyi tänään eduskunnassa iltapäivällä kokoomuksen puheenjohtajalta, pääministeri Petteri Orpolta, onko hallituksella tapaamisen yhtenäinen käsitys sopeutustarpeesta.

– Ei mennä niihin miljardeihin vieläkään. Ne selviävät sitten tässä prosessin aikana, kun saadaan koko ajan uutta laskentaa. Tilannekuva on kaikilla varmasti nyt sama, koska nyt oli koko valtioneuvosto koolla.

Palaverissa valtiovarainministerin virkamiehet esittelivät valtioneuvoston jäsenille tuoretta taloustilannetta.

Orpon mukaan kaikille on nyt myös selvää prosessi, jolla hallitus valmistautuu kevään kehysriiheen.

Hallitus pyrkii ratkomaan riihessä lisäsopeutustarvetta, jossa kyse on Orpon mukaan “miljardiluokasta”.

– Se, mitä tässä nyt on toisteltua on se, että meillä on erittäin suuri ongelma meidän julkisen talouden alijäämän suhteen. Taantuma kestää ja on kestänyt pidempään kuin oletettiin eli verotulot vähenevät huomattavastikin. Samaan aikaan julkisen sektorin menot ovat kasvaneet vielä nopeammin kuin pelättiin eli ennen kaikkea sote. Sote on se, mihin meidän pitää löytää vielä paljon lisää. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, koska me haluamme saada velkaantumisen taittumaan vaalikauden aikana kuten on luvattu, että me joudumme tekemään tosi kovia päätöksiä.

Orpon mukaan lisäsopeutuksen lopullinen määrä selviää viimeistään riihessä.

Valtiovarainministeriö on aiemmin arvioinut, että hallituksen pitäisi päättää ensi vuodelle jopa kolmen miljardin sopeutustoimista.

Taustalla on se, että hallitus aikoo pitää kiinni budjettikehyksistä.

– Toiseksi meidän täytyy välttää se, ettei Suomi joudu komission, EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, koska silloin joku muu tulee tänne sanelemaan, mitä tehdään. Kolmanneksi meillä on kestävyystavoite eli velkaantumisen kääntäminen niin, että 2027 oltaisiin yhden prosentin julkisen talouden alijäämässä. Nämä tuovat todella kovan tarpeen siihen, mitä me joudumme tekemään, Orpo sanoi.