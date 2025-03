”Hallitus on tehnyt poikkeuksellisen törkeätä politiikkaa” – oppositioryhmien johto paraikaa koolla SDP:n ryhmähuoneessa

Eduskunnan oppositiopuolueiden ryhmäjohtoa on paraikaa koolla eduskunnan ryhmähuoneessa päättämässä mahdollisesta välikysymyksestä liittyen hallituksen leikkauksiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Oppositio katsoo hallituksen pimittävän leikkauksia. Hallituksesta pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut, että niistä kerrotaan ennen kunta- ja aluevaaleja.

SDP on kutsunut eduskuntaryhmät koolle. Ryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) ennakoi toimittajille eduskunnassa, että mikäli neuvotteluissa näin päätetään, välikysymys jätetään vielä tällä viikolla.

– Olemme hyvin huolissamme uusista lisäleikkauksista sosiaalihuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja koulutukseen. Niin kuntavaaliehdokkailla, aluevaaliehdokkailla kuin ennen kaikkia äänestäjillä on oikeus tietää, minne nämä uudet mittavat lisäleikkaukset kohdennetaan.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma totesi, että on huoli suomalaisten hyvinvointivaltion kivijalkapalveluista kuten erikoissairaanhoidosta.

– Nyt hallitus suunnittelee 70 miljoonan euron leikkauksia erikoissairaanhoitoon.

Sosiaalihuollosta leikkauksia on määrä tehdä 100 miljoonalla eurolla.

Lisäksi oppositio haluaa tietoa opetuksen ja kulttuurin alan miljoonaleikkauksista.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen totesi vasemmistoliiton olevan ehdottomasti mukana välikysymyksessä.

– Tämähän tuntuu jotenkin ihan käsittämättömältä, että hallitus on ylipäätänsä tehnyt näin poikkeuksellisen törkeätä politiikkaa, että vuosi sitten saunan lauteilla on päätetty näistä sadan miljoonan euron sosiaalihuollon leikkauksista päättämättä silloin, mistä nämä leikkaukset tehdään. Nyt on aivan itsestään selvää, että ei tällaisia leikkauksia ole mahdollista leikata vanhustenhuollosta, lastensuojelusta, mielenterveydestä tai päihdepalveluista, Pekonen latasi.

Hän odottaa, että välikysymys jätetään joka tapauksessa. Mikään muidenkaan oppositiopuolueiden edustajien vastauksissa ei viitannut ainakaan suoraan siihen, että välikysymys peruttaisiin, vaikka hallitus toisi leikkausluvut pöytään. Välikysymysjuna näyttääkin liikkuvan joka tapauksessa.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi totesi puolueensa olevan valmiudessa jättämään välikysymyksen.

– Olemme erittäin huolissamme siitä, että hallitus tuntuu salailevan niitä säästöjä, joita sosiaalipalveluihin ja erikoissairaanhoitoon ollaan kohdistamassa. Näin se ei voi jatkua, Kemppi totesi medialle.

VIHREIDEN kansanedustaja Saara Hyrkkö sanoi, että vihreät on koko kevään ajan vaatinut, että hallituksen on kerrottava, keneltä se leikkaa lisää sote-palveluista sekä koulutuksesta että kulttuurista.

– Ihmisillä on oikeus tietää, aikooko hallitus pettää lisää lupauksia, hän lausui.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi, että hänellä on välikysymykseen liittyen pari asiaa, johon hän haluaa muutoksen, mutta ennakoi, että näiden jälkeen puolue on välikysymyksessä mukana.

– Me haluamme tietää, mitkä ne leikkaukset ovat, koska tällä hetkellä terveydenhuolto on niin huonossa kunnossa.