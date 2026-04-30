Hallitus puuttui aasien sosiaalisiin suhteisiin – siirtymäaika seuranhankinnalle

Valtioneuvosto on vapun kunniaksi kertonut täsmentäneensä aiempia hevosten hyvinvointiasetuksia. Suurimmat muutokset koskevat pihattojen rakenteita, mutta yllättäen sympatiaa löytyy myös aasinkasvattajille jotka eivät ole löytäneet elikoilleen seuraa. Demokraatti

Maa- ja metsätalousministeriö esitti jo viime talvena, että herkkinä eläiminä tunnetut aasit eivät saa vastedes kärsiä yksinäisyydestä. Niille pitää hankkia talliin sopivaa seuraa.

Alun perin määräyksen piti tulla voimaan ja valvottavaksi jo viime vuodenvaihteessa, mutta tämä olisi tuonut aasinkasvattajille pulmia.

Aasikavereita on vaikea hankkia, koska Suomessa näitä eläimiä ei ole kovin paljon. Nyt muutokselle annettiin puolentoista vuoden siirtymäaika.

– Jatkossa aasilla tulee olla lajitoveri 1.1.2028 alkaen. Poikkeuksena hyväksytään, että hevosen ja aasin risteymä voi toimia aasitamman lajitoverina, jos kyseessä on sen oma jälkeläinen, valtioneuvosto patistaa.

SIIRTYMÄAIKANAKIN aasilla pitää olla mahdollisuus viettää laatuaikaa muiden kavioeläinten kuten hevosten, muulien tai muuliaasien seurassa.

Suomessa on arviolta 300-400 aasia, ja niitä pidetään useimmiten lemmikkeinä eikä työjuhtina.

Samassa asetusten täsmennyksessä kavioeläinten pihattoihin määrätään kuivat ja tasaiset pohjat ja yhteiskarsinoille pinta-alaminimit.