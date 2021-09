”Hän on saanut pitää kerran viikossa noin puoli päivää vapaata” – kahta ravintolayrityksen edustajaa syytetään ihmiskaupasta Turussa

Kahta ravintolayrityksen edustajaa syytetään vuosia kestäneestä ihmiskaupasta Turussa. Asiaa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjän mukaan uhri saapui Kiinasta Suomeen toukokuussa 2010 ja aloitti pian työskentelyn turkulaisen ravintolan kokkina.

– Jotta hän on saanut työpaikan, hänen ja hänen vanhempiensa on pitänyt maksaa 150 000 Kiinan renminbia (noin 20 500 euroa) (syytetyille). Lisäksi hänelle on kerrottu, että hänen tulee työskennellä ensimmäinen vuosi ilman palkkaa, syyttäjä sanoo.

Haastehakemuksen mukaan uhri työskenteli aina ravintolan ollessa auki eikä hänellä ollut lainkaan lomia.

– Hän on saanut pitää kerran viikossa noin puoli päivää vapaata. Näin ollen hän on työskennellyt arkipäivisin 10 tuntia päivässä ja viikonloppuisin 9 tuntia päivässä, syyttäjä sanoo.

Vaaditaan ehdollista vankeutta

Syyttäjän mukaan uhri sai ensimmäisen palkkansa käteisellä kesäkuussa 2011. Nettopalkka oli syytteen mukaan noin 1 200 euroa.

– Hänelle ei ole tämän jälkeenkään maksettu korvausta ylitöistä, iltalisää, korvausta sunnuntai- ja pyhätyöstä, aattotyöstä, viikonloppuna tehdystä työstä ja lisävapaapäivänä tehdystä työstä, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjä vaatii syytetyille ihmiskaupasta ehdollista vankeusrangaistusta ja oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua. Toissijaisesti syyttäjä vaatii rangaistusta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Lisäksi syyttäjä vaatii, että syytetyt määrätään liiketoimintakieltoon ja että ravintola tuomitaan vähintään 30 000 euron yhteisösakkoon.

Toinen syytetyistä on kiistänyt syytteen käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa ennakkovastauksessa. Hän kiistää myös toissijaisen syytteen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Syytetyn mukaan uhrille maksettiin palkkaa normaalisti ja työsuhteessa noudatettiin Palvelualojen ammattiliiton (PAM) työehtosopimusta.

Toinen syytetyistä ei ole toimittanut ennakkovastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteeseen.