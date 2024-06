Helsingin kaupungin järjestelmiin tehty tietomurto ei ole laajentunut – tietoon ei ole tullut väärinkäytöksiä

Helsingin kaupungin järjestelmiin tehty tietomurto ei ole laajentunut, tiedotti Helsingin kaupunginkanslia tiistaina. Tietomurrossa rikolliselle taholle päätyneitä tietoja ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole myöskään väärinkäytetty. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin kaupunki on jatkanut yhteistyötä viranomaisten kanssa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kohdistuneeseen tietomurtoon liittyen.

Poliisi tutkii huhtikuun lopulla havaittua tapausta törkeänä tietomurtona.

Tietomurron teki mahdolliseksi teknologialtaan vanhentunut etäyhteyspalvelin. Kyseinen laite on nyt poistettu käytöstä, ilmoittaa kaupunginkanslia.

Asiaan liittyvät vastuukysymykset on määrä käydä perusteellisesti läpi.

HELSINGIN kaupunki niin ikään ilmoittaa tehostavansa tietoturvan ja tietosuojan johtamista sekä henkilöstön tietoturvakoulutuksia. Kaupungin johdolla on toimenpideohjelmat tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi kaikilla toimialoilla.

- On tärkeää, että myös vuoden 2025 talousarvion määrärahat ovat riittävät tarvittavien tietosuoja- ja tietoturvapanostusten toteuttamiseksi. Osa kaupungin toimenpiteistä liittyy jo olemassa olevien suunnitelmien vauhdittamiseen, kertoo pormestari Juhana Vartiainen (kok.) tiedotteessa.

Tietomurto on aiheuttanut paljon huolta ja kysymyksiä sekä asukkaiden että kaupungin henkilöstön parissa.

- Olemme tiedottaneet tietosuoja-asetuksen mukaisesti mahdollisimman laajasti asiakasryhmistä, joiden tietoja on voinut joutua murron kohteeksi, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Kaupunki yhdessä muiden viranomaisten kanssa suosittelee, että omia henkilötietoja on hyvä suojata aktiivisesti. Tietomurron mahdollisiin kohderyhmiin kuuluvien on erityisen tärkeää olla valppaana tietojenkalastelun sekä huijaus- ja identiteettivarkausyritysten suhteen. Lisäksi on syytä muistaa, että Helsingin kaupunki ei koskaan kysy asiakkailtaan pankkitunnuksia, salasanoja, luottokortin numeroa tai muita tunnisteita puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla.