Helsinki tehostaa päätöksenteon lapsivaikutusten arviointia

Lapsivaikutusten arvioinnista tulee yksi Helsingin kaupungin päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin menetelmistä ja systemaattisesti käytetty apuväline päätösesitysten laatimisessa lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Asiasta tiedottaa Helsingin kaupunki.

Lapsivaikutusten arviointi on yksi prosessin vaihe silloin, kun valmistellaan päätösehdotuksia lautakunnille tai kaupunginvaltuustolle. Päätösvalmistelun alkuvaiheessa valmisteltavaa asiaa tarkastellaan lapsen oikeuksien näkökulmasta ja päätetään, tarvitseeko valmisteltava asia tarkempaa ja laajempaa lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

Lapsivaikutusten arviointi on tehtävä silloin, kun valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia alle 18-vuotiaiden lasten tai lapsiryhmien hyvinvointiin. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on tunnistaa etukäteen, miten valmisteltava päätösesitys vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen sekä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, terveyteen, arjen sujumiseen tai lasten oppimiseen. Ennakkoarviointi mahdollistaa myös vaikutusten arvioinnin seurannan päätöksenteon jälkeen. Lapsivaikutusten arvioinnilla voidaan myös saada tietoa erilaisissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten asemasta.