Henriksson avautui some-viestinnästä toimittajille: ”Täällä on neljä erilaista puoluetta, hyvin erilaistakin”

Neljäs hallitusneuvottelupäivä käynnistyi tänään. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuvaili medialle tunnelmia hyviksi siinä mielessä, että työ vasta alkaa. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tässähän (neuvottelujen) reformiryhmät ovat muutaman päivän kokoontuneet nyt ja heillä on iso työ edessä. Tämä ei ole mikään helppo tilanne, mutta ratkaisuja on yritettävä löytää. Sitten on hyvä muistaa, että neuvottelut käydään tässä talossa eikä Twitterissä, Henriksson sanoi.

Tällä hän todennäköisesti viittasi ainakin perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Sebastian Tynkkysen some-viestintään.

Tynkkynen muun muasssa arvosteli Orpon Yle-puheita eilen illalla julkaistussa Facebook-kirjoituksessaan. Tynkkysen mukaan ”Orpo meni tekemään ison virheen linjaamalla omin valtuuksin, että Ylen sisällöntuotantoon ei koskettaisi”.

Henriksson kommentoi Tynkkysestä kysyttäessä, että jokainen neuvottelemassa oleva vastaa omasta toimintatavastaan.

– Olen omalle ryhmälleni kertonut sen toiveen, että tässä talossa neuvotellaan eikä sitä Twitteriä tai sosiaalista mediaa nyt käytetä siihen. Meillä on erilaisia toimintatapoja. Täällä on neljä erilaista puoluetta, hyvin erilaistakin. Jokainen nyt sitten vastaa siitä omasta toimintatavastaan, Henriksson kommentoi.

MEDIA kysyi myös miltä näyttää tässä vaiheessa, ovatko perussuomalaisten ja RKP:n tavoitteet yhteensovitettavissa.

– Se jää nähtäväksi. Totta kai se on niin, että meillä on hyvin erilaiset lähtökohdat, Henriksson sanoi.

Tämän jälkeen Henriksson viittasi käytännössä niin kutsuttuun Lex Jahvettiin, jonka mukaan kaikki olennaiset Yleisradiota koskevat linjaukset tehdään eduskuntapuolueiden konsensuksella.

– Kyllähän minulle on aivan selvä asia se, että poliitikot eivät sanele eivätkä määrää sitä mitä Ylen ohjelmissa sanotaan tai minkälaisia ohjelmia on. Kulttuuri-itsehallinto on tärkeätä ja Yle ylipäänsä kuuluu eduskunnan alle, tämä on mielestäni tärkeä periaate, josta pitää pitää kiinni.

”Lex Jahvetti” vuodelta 1948 siirsi Yleisradion hallinnollisen toiminnan silloiselta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä eduskunnalle. Laki on nimetty lakialoitteen tehneen kansanedustajan Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläisen (sd.) mukaan syntyi tarpeesta erottaa Ylen silloinen pääjohtaja Hella Wuolijoki.

Kysyttäessä tarvitaanko hallitusneuvotteluissa yhteinen pelisääntökeskustelu, Henriksson näki, että on hallituksen muodostajan asia miettiä, miten toimitaan.

– Mennään nyt eteenpäin. Se iso asia on kuitenkin nyt talous.