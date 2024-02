Historiallinen tuomio USA:ssa: kouluampujan äiti syyllistyi rikokseen

Yhdysvalloissa kouluampujan vanhempi on ensimmäistä kertaa todettu syylliseksi henkirikokseen lapsensa tekoihin liittyen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päätös koskee Michiganissa vuonna 2021 tapahtunutta ampumista, jossa teini-ikäinen poika surmasi neljä ihmistä paikallisessa koulussa.

Nyt 17-vuotias ampuja on tuomittu elinikäiseen vankeusrangaistukseen muun muassa neljästä murhasta.

Michiganissa valamiehistö puolestaan katsoi tiistaina, että pojan äiti oli syyllistynyt neljään rikokseen, jotka vastaavat suomalaisessa oikeusjärjestelmässä jotakuinkin tappoa tai kuolemantuottamusta.

Äitiä uhkaa jopa 15 vuoden vankeustuomio. Pojan isää odottaa oikeudenkäynti maaliskuussa.

VANHEMPIEN kerrotaan hankkineen pojalleen aseen, jolla poika ampui uhrinsa. Oikeuden mukaan vanhemmat eivät olleet ottaneet huomioon pojalla olleita mielenterveysongelmia.

Syyttäjä totesi loppulausunnossaan, että äiti olisi voinut estää veriteon ottamalla aseen pois. Puolustuksen mukaan äiti ei olisi voinut estää pojan tekemisiä ja kysyi, tietävätkö kaikki vanhemmat koko ajan, mitä heidän lapsensa tekevät.

Äiti sanoi lausunnossaan, että pojan isä oli ostanut aseen aikaisena joululahjana ja sitä oli määrä käyttää vain ampumaradalla. Hän sanoi, ettei olisi koskaan uskonut poikansa olevan kykenevä tekoon, jonka tämä teki.

SYYTTEEN mukaan vanhemmat kutsuttiin koululle samana päivänä, jona ampuminen tapahtui. Opettaja oli löytänyt pojan pöydältä väkivaltaisen piirroksen. Koulu oli kehottanut vanhempia hakemaan pojalle apua.

Vanhemmat eivät vieneet lastaan kotiin ja tämä palasi tunnille. Hetkeä myöhemmin hän laukaisi aseen 30 kertaa.

Syytteiden ulottaminen vanhempiin on kouluampumistapauksissa epätavallista. Vanhempia on tuomittu aiemminkin ampumistapauksiin liittyen, mutta uutiskanava CNN kuvailee Michiganin tapauksen olevan ensimmäinen kerta, kun ampujan vanhemman on katsottu olleen suoraan vastuussa lapsensa tekemistä surmista.