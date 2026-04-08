Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

8.4.2026 05:40 ・ Päivitetty: 8.4.2026 05:43

Hoitajat kertovat huolistaan: Vanhustenhoiva on ajettu kriisiin

iStock

Ammattiliitto SuPerin teettämän uuden jäsenkyselyn mukaan vanhustenhoidon laatu on laskenut huomattavasti parissa vuodessa ja työn kuormittavuus lisääntynyt.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto on kysynyt samaa vanhustenhoidossa työskenteleviltä jäseniltään vuosina 2016, 2020 ja 2024. Aiemmissa kyselyissä käsitys hoidon tasosta oli parantunut säännöllisesti, mutta nyt vastauksissa näkyy käänne huonompaan.

43 prosenttia vastanneista sanoo olevansa huolissaan hoidon laadusta. Yli kolmasosa (37 prosenttia) sanoo, ettei heillä ole enää tarpeeksi aikaa potilaille.

– Henkilöstömitoituksen laskeminen ja säästötoimet ovat ajaneet ikääntyneiden palvelut kriisiin, sanoo liiton puheenjohtaja Päivi Inberg tiedotteessa.

HENKILÖKUNTAA on vanhusten hoivapaikoissa aivan liian vähän, 69 prosenttia vastaajista kertoi. Valtaosa kertoi myös työtahdin kiihtyneen sekä fyysisen ja henkisen kuormituksen kasvaneen.

Väen vähyys johtaa muun muassa siihen, että potilaiden liikkumista joudutaan heidän turvallisuutensa vuoksi rajoittamaan kyseenalaisilla keinoilla.

38 prosenttia yhteisöllisessä asumisessa ja 23 prosenttia kotihoidossa työskentelevistä vastaajista kertoi, että potilaille on tehty rajoitustoimia, vaikka kyseisissä palveluissa niin ei pitäisi toimia.

LIITON MIELESTÄ on erittäin huolestuttavaa, että osa työssään epäkohtia havainneista ammattilaisista ei edelleenkään uskalla raportoida niistä.

16 prosenttia vastaajista on nähnyt jopa lainvastaisuuksia, muttei ole ilmoittanut niistä viranomaisille eikä työnantajille seurausten pelossa.

Valtaosa hoitajista kuitenkin noudattaa tunnollisesti ilmoitusvelvollisuuttaan.

TYÖN ANTOISINA puolina vastaajat pitävät muun muassa ikäihmisten hoivan merkityksellisyyttä ja tärkeyttä.

Vastaajista 73 prosenttia kertoo, että asiakkaat antavat heille työn suurimmat ilonaiheet.

Liiton mukaan vastausten perusteella hoitajat kokevat työnsä monipuoliseksi ja itsenäiseksi, mutta kuormituksen jatkuva kasvu vähentää juo paljon työstä nauttimista.

Alle kolmasosa vastaajista uskoi terveytensä kestävän samaa työtahtia vielä seuraavan kahden vuoden yli.

Kyselyyn vastasi tammi-helmikuussa 3817 ihmistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU