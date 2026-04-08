Hoitajat kertovat huolistaan: Vanhustenhoiva on ajettu kriisiin

Ammattiliitto SuPerin teettämän uuden jäsenkyselyn mukaan vanhustenhoidon laatu on laskenut huomattavasti parissa vuodessa ja työn kuormittavuus lisääntynyt.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto on kysynyt samaa vanhustenhoidossa työskenteleviltä jäseniltään vuosina 2016, 2020 ja 2024. Aiemmissa kyselyissä käsitys hoidon tasosta oli parantunut säännöllisesti, mutta nyt vastauksissa näkyy käänne huonompaan.

43 prosenttia vastanneista sanoo olevansa huolissaan hoidon laadusta. Yli kolmasosa (37 prosenttia) sanoo, ettei heillä ole enää tarpeeksi aikaa potilaille.

– Henkilöstömitoituksen laskeminen ja säästötoimet ovat ajaneet ikääntyneiden palvelut kriisiin, sanoo liiton puheenjohtaja Päivi Inberg tiedotteessa.

HENKILÖKUNTAA on vanhusten hoivapaikoissa aivan liian vähän, 69 prosenttia vastaajista kertoi. Valtaosa kertoi myös työtahdin kiihtyneen sekä fyysisen ja henkisen kuormituksen kasvaneen.

Väen vähyys johtaa muun muassa siihen, että potilaiden liikkumista joudutaan heidän turvallisuutensa vuoksi rajoittamaan kyseenalaisilla keinoilla.

38 prosenttia yhteisöllisessä asumisessa ja 23 prosenttia kotihoidossa työskentelevistä vastaajista kertoi, että potilaille on tehty rajoitustoimia, vaikka kyseisissä palveluissa niin ei pitäisi toimia.

LIITON MIELESTÄ on erittäin huolestuttavaa, että osa työssään epäkohtia havainneista ammattilaisista ei edelleenkään uskalla raportoida niistä.

16 prosenttia vastaajista on nähnyt jopa lainvastaisuuksia, muttei ole ilmoittanut niistä viranomaisille eikä työnantajille seurausten pelossa.

Valtaosa hoitajista kuitenkin noudattaa tunnollisesti ilmoitusvelvollisuuttaan.

TYÖN ANTOISINA puolina vastaajat pitävät muun muassa ikäihmisten hoivan merkityksellisyyttä ja tärkeyttä.

Vastaajista 73 prosenttia kertoo, että asiakkaat antavat heille työn suurimmat ilonaiheet.

Liiton mukaan vastausten perusteella hoitajat kokevat työnsä monipuoliseksi ja itsenäiseksi, mutta kuormituksen jatkuva kasvu vähentää juo paljon työstä nauttimista.

Alle kolmasosa vastaajista uskoi terveytensä kestävän samaa työtahtia vielä seuraavan kahden vuoden yli.

Kyselyyn vastasi tammi-helmikuussa 3817 ihmistä.