Hongkongin aluevaaleissa ainoastaan neljännes antoi äänensä – tästä on kyse

Hongkongissa vain noin neljännes äänioikeutetuista antoi äänensä sunnuntaisissa aluevaaleissa. Ennätysalhaisesta äänestysvilkkaudesta kertoi alueen hallinto. Oppositioehdokkaiden osallistuminen vaaleihin oli estetty. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hongkongissa valittiin piirivaltuustoihin viimeksi edustajia vaaleissa vuonna 2019, kun kaupungin arkea tahdittivat mittavat demokratiaa puolustavat mielenosoitukset. Vaalien äänestysvilkkaus oli tuolloin ennätyskorkea 71 prosenttia, ja demokratialeiri sai selvän vaalivoiton.

Viranomaiset ovat kuitenkin sittemmin pyrkineet karkottamaan julkisista viroista kaikki, joita pidettiin poliittisesti epälojaaleina mielenosoitusten jälkeen. Toisinajattelijoihin kohdistettuja kurinpitotoimia on avittanut Kiinan vuoden 2020 kesällä voimaan saattama turvallisuuslaki. Kiina on kiristänyt turvallisuuslailla otettaan Hongkongista, joka on sen erityishallintoalue.

Sunnuntaina äänestys ulottui puolilleöin, kun äänestykseen myönnettiin poikkeuksellinen 90 minuutin lisäaika äänestäjien kelpoisuuden vahvistamiseen käytetyn digitaalisen järjestelmän häiriön vuoksi.

HALLINNON viralliselle verkkosivulle päivitettiin maanantain puolella lopullinen äänestysprosentti, joka jäi lisäajasta huolimatta 27,5:een. Hieman alle 1,2 miljoonaa yhteensä noin 4,3 miljoonasta rekisteröityneestä äänestäjästä oli lähtenyt uurnille.

Edeltävä pohjalukema Kiinan hallinnan alla nähtiin vuoden 1999 vaaleissa, jolloin äänestysprosentti oli 35,8. Alue siirtyi Britannialta Kiinan hallintaan vuonna 1997.

Varhain maanantaina Hongkongin aluejohtaja John Lee kiitti yli miljoonaa äänestäjää, jotka olivat käyneet jättämässä äänensä.

Sunnuntaina Lee oli kuvaillut tämän vuoden vaalien olleen viimeinen osa palapelissä Hongkongin saattamiseksi ”isänmaallisten” hallintaan.

- Tästä lähtien piirivaltuustot eivät enää olisi sitä, mitä ne olivat menneisyydessä, Lee sanoi jättäessään äänensä sunnuntaina.

Hän kuvaili piirivaltuustojen olleen alusta muun muassa hallinnon torjumiseen, Hongkongin itsenäisyyden edistämiseen ja kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen.

TOUKOKUUSSA julkistettujen uusien sääntöjen mukaan suorilla vaaleilla valittavien paikkojen määrää leikattiin 462:sta 88:aan.

Ehdokkaita vaadittiin myös hakemaan nimitykset kolmelta hallituksen asettamalta toimikunnalta. Tämä vaatimus sulki käytännössä kaikki demokratiaa tukevat puolueet vaalien ulkopuolelle.

Yli 70 prosenttia ehdokkaaksi valituista ehdokkaista oli itse nimitystoimikuntien jäseniä.

Poliisi otti kiinni ainakin kuusi ihmistä sunnuntaina. Kolme oli aktivisteja Sosiaalidemokraattien liitosta, joka on yksi kaupungin viimeisistä jäljellä olevista oppositioryhmistä. Liiton sanottiin suunnitelleen mielenosoituksen järjestämistä.

Poliisi syytti ensin kolmikkoa yrityksistä yllyttää muita häiritsemään piirivaltuuston vaaleja. Sittemmin viranomaiset välittivät tapaukset korruption vastaiselle toimikunnalle (ICAC). Heidän epäiltiin yllyttäneen muita olemaan äänestämättä.

Sosiaalidemokraattien liitto kutsui pidätystä erittäin ironiseksi ja naurettavaksi.