HS: Hallitus aikoo tukea Ukrainaa Tullin takavarikoimilla bitcoineilla

Hallitus aikoo Helsingin Sanomien tietojen mukaan tukea Ukrainaa Tullin takavarikoimilla bitcoineilla. Kyse on mahdollisesti erittäin suuresta lisäavusta Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Takavarikoitujen bitcoinien arvo on nykykurssilla noin 73 miljoonaa euroa. HS kertoo, että Ukrainalle lahjoitettavan summan koko on auki, mutta poliittinen linjaus bitcoinien käyttämisestä on tehty.

Helmikuussa Suomi päätti 14 miljoonan euron lisätuesta Ukrainalle sisältäen humanitaarista apua sekä kehitysyhteistyövaroja. Jos bitcoineista saatu summa menisi kokonaisuudessaan Ukrainalle, se olisi noin kuusinkertainen verrattuna helmikuussa annettuun tukeen.

Raha-apu Ukrainaan kulkee lisäbudjetin kautta. Hallituksen on määrä päättää asiasta virallisesti seuraavien viikkojen aikana. Lisäbudjetti on parhaillaan valtiovarainministeriön käsittelyssä, ja se annetaan eduskunnalle toukokuun loppupuolella.