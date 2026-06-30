HS: Kansalaisilta tyly arvio Orpon hallituksen saavutuksista

Yli puolet suomalaisista arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, kertoo Helsingin Sanomien teettämä tutkimus. Vain viidennes katsoo sen onnistuneen hyvin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59 prosenttia vastaajista arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti.

Hän ei kuitenkaan ole historiallisesti tässä kyselyssä ihan pahnanpohjimmainen, se saavutus menee vuoden 2019 pätkäpääministerille Antti Rinteelle (sd).

KOKO HALLITUKSEN kannatus on mittausajanjakson toisiksi heikoin. Vain Alexander Stubbin (kok) hallitus vuonna 2015 sai kansalaisilta vielä kehnomman arvostelun.

Orpoa edeltäneen Sanna Marinin (sd.) hallituksen koki epäonnistuneeksi vajaa vuosi ennen vaaleja vain 16 prosenttia ja onnistuneeksi 58 prosenttia vastaaajista.

Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui runsaat tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa.