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Politiikka

5.8.2026 14:06 ・ Päivitetty: 5.8.2026 14:14

HS: SDP vetää naiskannattajia – kokoomuksessa naiskato

iStock

SDP:n kannatus naisissa on kasvanut nopeasti viime vuosina ja kokoomus on samaan aikaan menettänyt merkittävän määrän naiskannattajistaan, kertoo Helsingin Sanomat.

Demokraatti

Demokraatti

Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan SDP on saanut jopa 59 000 naisäänestäjää ja kokoomus menettänyt 64 000 naista. Luvut ovat suuntaa-antavia.

Gallupin mukaan politiikan sukupuolijako on kärjistynyt 2020-luvulla. Helsingin Sanomien haastatteleman Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma pitää 2020-luvulla vasemmisto-oikeisto-akselilla tapahtuneen sukupuolijaon syynä koulutuseroja ja sosiaalisen median kärjistävää logiikkaa.

Vuoden 2020 alun HS-gallupissa SDP:n kannatus naisten keskuudessa oli vain 1,2 prosenttiyksikköä mieskannatusta suurempi. Heinäkuussa 2026 ero oli kasvanut naisten hyväksi 8,3 prosenttiyksikköön.

HS-gallupissa on nyt SDP:n kannattajista naisten osuus 28,1 prosenttia ja miesten 19,8 prosenttia.

KOKOOMUKSEN kannattajissa tilanne on päinvastainen. Vielä kuusi vuotta sitten puolueen kannatus jakautui lähes tasan miesten ja naisten kesken. Nyt kokoomusta kannattaa naisista enää 13,5 prosenttia ja miehistä 19,8 prosenttia.

HS:n mukaan luvuista ei voi suoraan päätellä, että juuri kokoomuksen naisäänestäjiä on siirtynyt SDP:n taakse, vaikka sitä luultavasti onkin tapahtunut.

SDP:n lisäksi myös vasemmistoliitto on kasvattanut naiskannatustaan.

 

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