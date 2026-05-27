27.5.2026 08:37 ・ Päivitetty: 27.5.2026 08:37
HS: Valtakunnallinen kartelli marja-alalla – KKV järjestää mediatilaisuuden
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen.
Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Ber-Ex, JN-Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein, Helsingin Sanomat kirjoittaa.
KKV:n on määrä kertoa tänään alkuiltapäivällä järjestettävässä mediatilaisuudessa valtakunnallisesta kartellista kaikille kuluttajille tutulla alalla. KKV esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse.
KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa mediatilaisuudessa, millainen kartelli viraston selvityksissä paljastui.
Kartellit ovat vakavimpia kilpailunrajoituksia, joista kärsivät sekä kansantalous että kuluttajat.
STT kertoi toukokuun alkupuolella, että thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan.
Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestinvaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen.
Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua, ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa.
