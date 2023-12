Iiris Suomelasta musiikkialan edunvalvontapäällikkö

Entinen vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela aloittaa Teoston ja sen jäsenjärjestöjen yhteisenä edunvalvontapäällikkönä. Suomela aloittaa tehtävässään tammikuussa.

Teoston tiedotteen mukaan Suomela tulee edistämään kotimaisen luovan säveltaiteen toimintaedellytyksiä musiikkialan sekä laajemmin luovien alojen ja kulttuurikentän keskeisenä toimijana.

Aiemmin Suomela on toiminut kansanedustajana vaalikaudella 2019-2023 ja vuosina 2021-2022 myös vihreän puolueen puheenjohtajana Maria Ohisalon vanhempainvapaan ajan. Suomela on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen sekä Pirkanmaan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Teoston toimitusjohtajan Risto Salmisen mukaan yhteisen edunvalvonnan päämääränä on parantaa musiikkialan asemaa yhteiskunnassa toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin. Valtakunnanpolitiikan lisäksi vaikuttamista on lisättävä myös EU- ja kuntatasolla.

KULTTUURIN rahoitusasema leikkauspolitiikan aikakaudella on Teoston mukaan koko kulttuurialaa yhdistävä huolenaihe. Lisäksi luovan tekijän turvaverkon puutteet, kasvun rakenteiden alasajo ja sääntelyn ajantasaisuus edellyttävät aktiivista oman äänen esiin tuomista.

Suomela toteaa lähtevänsä uuteen tehtäväänsä innostuneena.

– On iso ilo ja kunnia päästä aloittamaan työt musiikkialan alkutuotannon edunvalvojana. Alalla on valtava kasvupotentiaali maailmalla, mikä politiikan on korkea aika tunnistaa. Ennen kaikkea elämä ilman musiikkia olisi paljon tyhjempää ja köyhempää. Siksi on erittäin innostavaa päästä mukaan edistämään musiikkialan kukoistusta, Suomela sanoo tiedotteessa.